Patrick Dempsey powróci w Krzyku 7? "Czekam na scenariusz"

fot. Dimension Films

Wokół kolejnej części Krzyku pojawia się coraz więcej szumu i tym razem nie jest on wywołany kontrowersjami z młodymi aktorkami. Matthew Lillard, czyli Stu Macher z oryginalnego filmu, wszem i wobec oznajmił, że chętnie by do serii powrócił. Teraz to Patrick Dempsey, który zadebiutował w serii przy okazji trzeciej części potwierdza zainteresowanie powrotem. Wokół jego występu krążyły plotki. Jego bohater jest mężem Sidney, z którą ma trójkę dzieci. Teraz aktor potwierdza prowadzenie rozmów.

W trakcie programu Today powiedział:

Czekam na scenariusz. Prowadziliśmy już rozmowy na ten temat, ale nie widziałem jeszcze nic konkretnego. Zobaczymy, co się stanie.

Krzyk 7 - co wiadomo o filmie?

Krzyk 7 ma skupić się na Sidney Prescott, w którą wcieli się Neve Campbell. Według nieoficjalnych informacji siódma część ma być początkiem nowej trylogii, a do tego ma nastąpić duży przeskok w czasie.

Krzyk 7 trafi do kin 27 lutego 2026 roku. Jak na razie żaden inny film nie ma ustalonej daty premiery w tym terminie. Za dystrybucję odpowiada Paramount Pictures, a produkcją zajmuje się Spyglass Media. Reżyserem jest Kevin Williamson, a scenariusz pisze Guy Busick.

