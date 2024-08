Jenna Ortega przerywa milczenie. "Każdy próbuje być politycznie poprawny"

Fot. Materiały prasowe

Aktorki w poprzedniej części Krzyku grały siostry, Sam i Tarę Carpenter, które były prześladowane przez Ghostface'a. Żadna z nich jednak nie powróci w sequelu. Melissa Barrera została zwolniona po tym, jak skomentowała w swoich mediach społecznościowych konflikt Hamas z Izraelem, o czym pisaliśmy obszernie tutaj. Niedługo po tym Jenna Ortega także odeszła z obsady.

Oficjalny powód był taki, że nie byłaby w stanie pogodzić roli w Krzyku 7 z pracą przy 2. sezonie Wednesday. Fani spekulowali jednak, że mogło ją do tego skłonić odejście koleżanki po fachu. Dlatego tak wiele osób czekało na komentarz Ortegi w sprawie zwolnienia Barrery, który pojawił się dopiero teraz.

Paramount Pictures

Krzyk 7 - Jenna Ortega przerywa milczenie

Ortega w rozmowie z Vanity Fair skomentowała zwolnienie Barrery z filmu Krzyk 7. Gwiazda Wednesday zauważyła, że branża rozrywkowa ostatni czasy jest bardzo delikatna i drażliwa, co z czasem może mieć bardzo negatywne skutki.

Biznes, w którym pracujemy, jest taki drażliwy. Każdy próbuje być politycznie poprawny, ale czuję, że w ten sposób tracimy wiele z naszego człowieczeństwa i integralności, ponieważ brakuje w tym szczerości. Chciałabym, żebyśmy umieli prowadzić rozmowę. Wyobraźcie sobie, że każdy może powiedzieć, co czuje, a nikt by go za to nie oceniał - i jak już, wywołałoby to debatę, a nie kłótnię.

