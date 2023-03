Krzyk - jak seria była oceniana przez krytyków? Prócz jednej wpadki jest naprawdę dobrze

materiały prasowe

Krzyk to bardzo popularna seria slasherów, w których spustoszenie sieje zamaskowana postać określana jako Ghostface. Pierwszy film zadebiutował w 1996 roku i od tamtej pory powstało kolejnych pięć odsłon oraz jeden serial. Obecnie w kinach grany jest film Krzyk VI, w którym to podążamy za czwórką ocalałych z ostatnich zabójstw Ghostface'a, w których wciela ją się Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding i Jenna Ortega. Tym razem akcja rozgrywa się w Nowym Jorku.

Seria początkowo została bardzo dobrze przyjęta przez widzów i krytyków i utrzymywało się to w zasadzie przez cały czas. Najmniej przychylnie oceniono Krzyk 3 z 2000 roku. Co ciekawe, biorąc pod uwagę pozytywne oceny wystawiane przez widzów, to obecnie grany w kinach Krzyk 6 może pochwalić się rekordową dla tej serii liczbą 93% dobrych ocen. Zobaczcie, jak to wyglądało na przestrzeni lat w przypadku pozostałych odsłon.

Krzyk - jak serię oceniają krytycy wg Rotten Tomatoes

Krzyk (1996) - 80% pozytywnych recenzji krytyków / 79% pozytywnych ocen widzów