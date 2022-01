Krzyk - pierwsze reakcje w sieci zapowiadają świetny film. Zobacz klipy z produkcji

Paramount/Ew.com

Krzyk to piąta już część kultowej serii slasherów zapoczątkowanej w latach 90. Premiera produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafiły pierwsze reakcje osób, które już miały okazję zobaczyć horror. Ich zdania są bardzo przychylne. Oczywiście należy zachować pewien dystans, bo zwykle większość pierwszych opinii jest bardzo pochlebna (jak w przypadku słabo ocenianego potem Venom 2: Carnage). W opiniach w mediach społecznościowych chwalone są zwroty akcji w filmie, krwawe zabójstwa, które przedstawili twórcy oraz to, jak połączono nową i starą obsadę serii. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

https://twitter.com/PNemiroff/status/1479274105350209536

https://twitter.com/ErikDavis/status/1479271622922153987

https://twitter.com/joelmeares/status/1479271820650029059

https://twitter.com/deadmeatjames/status/1479286260514525185

https://twitter.com/HauntedMeg/status/1479271702802616320

Krzyk plakat

Ponadto zadebiutowały dwa pierwsze klipy z filmu (w pierwszym wideo klip rozpoczyna się w 1:34):

W obsadzie znajdują się znani z poprzednich części Neve Campbell jako Sidney Prescott, David Arquette jako Dewey Riley, Courteney Cox jako Gale Weathers i Marley Shelton jako Judy Hicks. Wśród nowych nazwisk w serii są Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Krzyk - premiera filmu w polskich kinach 14 stycznia.

