Książę w Nowym Jorku 2 - Eddie Murphy jako Akeem wraca do Ameryki w nowym spocie

fot. Amazon

Książę w Nowym Jorku 2 to powrót do fikcyjnego państwa Zamunda, w której nowo mianowany król Akeem (Eddie Murphy) i jego przyjaciel Semmi (Aresniol Hall) planują kolejną szaloną przygodę. Nowa wyprawa ponownie sprowadzi ich do Nowego Jorku. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia z kontynuacją kultowej i niezwykle popularnej także w naszym kraju produkcji komediowej z 1988 roku, w której książę Zamundy przybył do USA, aby znaleźć w tym kraju swoją wybrankę. Tym razem tytułowy bohater będzie już królem, który odkryje, że za Wielką Wodą urodził się jego syn, z którego istnienia nie zdawał sobie sprawy. W sieci pojawił się nowy spot zapowiadający produkcję:

https://twitter.com/ZamundaRoyals/status/1353509390163337222

W obsadzie są też Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones. John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha i Bella Murphy.

Autorami scenariusza są Kenya Barris, David Shieffield i Barry W. Blamstein. Za kamerą stoi Craig Brewer, który wcześniej pracował z Murphy przy świetnie ocenianym filmie Netflixa pt. Nazywam się Dolemite.

Książę w Nowym Jorku 2 - premiera 5 marca 2020 roku na Amazon Prime Video.