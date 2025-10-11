Przeczytaj w weekend
Najbardziej niedocenione seriale w historii. O tych perełkach powinni mówić wszyscy!

W rzeczywistości, gdzie co tydzień pojawia się nowy „najlepszy serial roku”, łatwo zapomnieć o tych, które nie miały szczęścia do promocji, czasu antenowego albo cierpliwości widzów. A przecież właśnie tam – w cieniu głośnych tytułów – często kryją się najciekawsze historie.
Wiktor Fisz
galeria 
seriale
The Knick fot. materiały promocyjne
Czasem największą frajdą jest trafić na serial, o którym prawie nikt nie słyszał, a który nagle okazuje się prawdziwym skarbem. Wśród głośnych premier i agresywnego marketingu łatwo przeoczyć produkcje, które nie krzyczą, tylko po cichu robią swoje – z pomysłem, sercem i świetnym aktorstwem. W swojej karierze "pożeracza seriali" trafiłem na kilka takich tytułów: dopracowanych, mądrych, a jednak niedostrzeżonych. Część z nich zdjęto z anteny zbyt wcześnie, inne po prostu nie trafiły w swój czas i przeszły niezauważone. 

Ta galeria to mój osobisty ukłon w stronę właśnie takich produkcji. Zebrałem tu formaty, które nie dostały szansy, na jaką zasługiwały – często dziwne, nieoczywiste, ale szczere i wciągające. Każdy z nich ma w sobie coś, co zostaje w głowie na długo po napisach końcowych. Może to właśnie dlatego warto o nich przypomnieć.

Najbardziej niedocenione seriale w historii

My Name Is Earl

Niepozorna komedia o drobnym cwaniaku, który po duchowym przebudzeniu postanawia naprawić swoje grzechy i zadośćuczynić ludziom, którym zaszkodził. Zaskakująco mądra, ciepła i pełna empatii – a przy tym bardzo zabawna. Zakończyła się nagle, bez finału, choć miała świetny potencjał na „feel-good classic”.

My Name Is Earl
materiały promocyjne
