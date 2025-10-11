Najbardziej niedocenione seriale w historii. O tych perełkach powinni mówić wszyscy!

fot. materiały promocyjne

Czasem największą frajdą jest trafić na serial, o którym prawie nikt nie słyszał, a który nagle okazuje się prawdziwym skarbem. Wśród głośnych premier i agresywnego marketingu łatwo przeoczyć produkcje, które nie krzyczą, tylko po cichu robią swoje – z pomysłem, sercem i świetnym aktorstwem. W swojej karierze "pożeracza seriali" trafiłem na kilka takich tytułów: dopracowanych, mądrych, a jednak niedostrzeżonych. Część z nich zdjęto z anteny zbyt wcześnie, inne po prostu nie trafiły w swój czas i przeszły niezauważone.

Ta galeria to mój osobisty ukłon w stronę właśnie takich produkcji. Zebrałem tu formaty, które nie dostały szansy, na jaką zasługiwały – często dziwne, nieoczywiste, ale szczere i wciągające. Każdy z nich ma w sobie coś, co zostaje w głowie na długo po napisach końcowych. Może to właśnie dlatego warto o nich przypomnieć.

Najbardziej niedocenione seriale w historii