Księga Boby Fetta - aktor zapowiada niespodziankę. Plotka sugeruje coś szokującego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Podczas rozmowy z THR aktor Temuera Morrison został zapytany, czy zobaczymy w serialu Księga Boby Fetta jakieś szokujące cameo na poziomie Luke'a Skywalkera w finale 2. sezonu The Mandalorian. Morrison odpowiedział, że tak i zapowiedział entuzjastycznie, że Księga Boby Fetta to serial pełen niespodzianek. Obiecuje coś niezwykłego w tym aspekcie w 7. odcinku. Według informacji aktor dał się ponieść emocjom i Ming-Na Wen zareagowała, by przypadkiem nie zdradził za dużo.

Księga Boby Fetta - to cameo szokuje

Jak donosi comicbook.com jest SPOILEROWA plotka na temat szokującego cameo. Na razie podaje ją jedno źródło, więc traktujmy ją z dystansem. Nikt rzetelny jeszcze tego nie potwierdził. Podkreślamy jeszcze raz - GIGANTYCZNE SPOILERY!!!

Według plotki w finale pierwszego sezonu ma pojawić się Harrison Ford jako Han Solo. Aktor ma zostać odmłodzony efektami specjalnymi, więc pojawiłby się w scenach retrospekcji. Podobno udało się potajemnie przemycić go z planu Indiany Jonesa 5. Niedaleko kręcono wówczas pierwszy sezon Księgi Boby Fetta. Harrison Ford spędził na planie serialu trzy dni, ale nie wiadomo, jaką Han Solo miałby rolę. Z uwagi na historię łączącą Solo z Fettem jego pojawienie ma fabularny sens. Tak czy inaczej, ten występ może zaskoczyć, bo jednak Harrison Ford wydawał się zawsze niechętny do powrotu do tej roli, a w Przebudzeniu Mocy dostał to, czego chciał jeszcze w trakcie Oryginalnej Trylogii: uśmiercenie postaci.

Plotka nie do końca zgrywa się ze słowami Morrisona, bo on zapowiada coś wielkiego na 7. odcinek. Finał to jednak 8. odcinek. Być może źródła plotki nie do końca ogarnęły wszelkie szczegóły lub tego typu zaskakujących motywów jest więcej.

