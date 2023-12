Księga Boby Fetta - będzie drugi sezon? Temuera Morrison nie jest tego pewny

Disney+/Lucasfilm

Księga Boby Fetta była serialem, który opowiadał o przygodach tytułowego łowcy nagród z odległej galaktyki po tym jak ten wylądował w paszczy potwora w filmie Powrót Jedi. W główną rolę wcielił się Temuera Morrison, u jego boku pojawiła się także Ming-Na Wen w roli Fennec Shand, a przez moment w serialu przewinęły się również postaci Ahsoki Tano (Rosario Dawson), Luke'a Skywalkera czy Din Djarina znanego z serialu Mandalorianin (Pedro Pascal). Chociaż serial został przyjęty z umiarkowanym entuzjazmem przez krytyków i widzów (kolejno 66% i 53% w serwisie Rotten Tomatoes), tak zebrał dobre wyniki oglądalności. Od momentu pojawienia się ostatniego odcinka wśród fanów produkcji krąży pytanie o kolejny sezon. To samo pytanie dostał niedawno odtwórca głównej roli:

Nic nie wiadomo o tym, kiedy zacznie się praca nad drugim sezonem. Nawet nie wiem, czy będzie drugi sezon. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Branża miała teraz doła, więc wszystko powoli wraca do normy, ludzie wracają do siebie i wszystko sprowadza się do budżetów i tego, co chcą zrobić i ile co kosztuje. Sądząc po reakcjach fanów, których spotkałem, to chcą oni drugiego sezonu Księgi Boby Fetta, ale nie wiem, co się stanie.

Księga Boby Fetta - Ming-Na Wen o pomysłach na kolejny sezon

Aktorka podzieliła się kilkoma pomysłami na kolejny sezon:

Boba jest władcą Tatooine. Próbował utrzymywać kontrolę w pewien sposób, ale nie jestem pewna na ile było to skuteczne. Próbował postępować bardziej honorowo i chętnie zobaczyłabym jak wraca do tego, jaki Boba był wcześniej; zachowując porządek i sprawiedliwość lub osiągając to, co musi osiągnąć na Tatooine. No i na koniec oczywiście chciałabym dużo fajnych scen walki.