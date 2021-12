Księga Boby Fetta - nie ma tu dobrych i złych? Ciekawy komentarz aktorki

fot. materiały prasowe

Trwa promocja serialu Księga Boby Fettaze świata Gwiezdnych Wojen. Wiemy, że będzie to serial gangsterski i coś zupełnie nowego w historii ekranowych opowieści ze Star Wars. Ming-Na Wen, która gra Fennec Shand zapowiada w rozmowie z The Direct, że w tym serialu nie ma dobrych i złych. Ona i Boba Fett są bardziej antybohaterami.

Temuera Morrison natomiast zapowiada, że serial da fanom odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Wypełni on luki i wyjawi co dokładnie stało się z Fettem po tym, jak wpadł do jamy Sarlacca w Powrocie Jedi. Zdaniem aktorów to doświadczenie ze śmiercią stworzyło więź pomiędzy Bobą i Fennec.

Księa Boby Fetta - zdjęcia

Księga Boby Fetta

Temuera Morrison i Ming-Na Wen grają główne role. Trailer zdradził wcześniej, że w rolę Twi'lekanki wciela się znana z wielu seriali Jennifer Beals. Za kamerą odcinków stoją Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Steph Green (Watchmen), Dave Filoni i Kevin Tancharoen (Agenci T.A.R.C.Z.Y.).

Producentami wykonawczymi są Joe Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy i Colin Wilson.

Księga Boby Fetta - premiera 29 grudnia w Disney+.