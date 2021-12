Księga Boby Fetta - recenzje serialu w sieci. Co krytycy sądzą o produkcji?

fot. Disney+

Księga Boby Fetta to nowy serial platformy Disney+ ze świata Gwiezdnych wojen, który jest spin-offem popularnej produkcji The Mandalorian. W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się recenzje 1. odcinka produkcji. Obecnie jest ich 40, z czego 34 są pozytywne i 6 negatywnych. To daje wynik 85 procent dobrych opinii.

Krytycy chwalą przede wszystkim głównego bohatera. Temuera Morrison daje zniewalający i bardzo dynamiczny występ. Do tego słowa uznania zbiera również Ming-Na Wen jako Fennec Shand, która dominuje pewnością siebie. Razem jak twierdzą krytycy tworzą bardzo solidny duet głównych bohaterów.

Dobre opinie zbierają również zapierające dech w piersiach pustynne zdjęcia autorstwa Davida Kleina oraz bazowanie na nostalgii do samych Gwiezdnych wojen, ponieważ w odcinku pojawia się kilka elementów swoistego fanserwisu. Epizod ma również stanowić solidne, powolne wprowadzenie do historii.

Jeśli chodzi o negatywne zdania to pewni krytycy twierdzą, że 1. odcinek stanowi raczej rodzaj wypełniacza dla historii samego Boby Fetta niż kolejny rozdział w opowieści o łowcy. Za dużo w nim wyjaśniania, a za mało wprowadzania nowej fabuły, za dużo bazowania na nostalgii. Dostaje się również scenom walki, ponieważ choreografia w ogóle nie zapada w pamięć.

