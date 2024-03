Księgowy 2 - nowe informacje. Ben Affleck, Jon Bernthal i inni podpisali kontrakty; znamy fabułę

fot. materiały prasowe

Jak donosi prestiżowy portal Deadline, Ben Affleck, Jon Bernthal, J.K. Simmons i Cynthia Addai-Robinson podpisali kontrakty do The Accountant 2. Będzie to sequel filmu sensacyjnego Księgowy z 2016 roku w reżyserii Gavina O'Connora. Co wiemy o projekcie?

Księgowy 2 - informacje o filmie

Przede wszystkim, powrócą nie tylko aktorzy z 1. części, ale i sami twórcy. Gavin O'Connor znów zajmie się reżyserią, a Bill Dubuque ponownie będzie odpowiadać za scenariusz filmu.

Jeśli chodzi o fabułę, akcja nabiera tempa w momencie, w którym były szef Mediny (Cynthia Addai-Robinson) zostaje zabity przez nieznanych zabójców. Bohaterka jest zmuszona skontaktować się z Christianem (Ben Affleck), żeby pomógł jej odnaleźć sprawców. Dołącza do nich brat mężczyzny, Brax (Jon Bernthal). W trójkę będą musieli rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa, a im bliżej są poznania prawdy, tym więcej znajdzie się osób, które będą chciały położyć kres ich poszukiwaniom.

Za projekt odpowiadają Artists Equity i Amazon MGM. To ich kolejny wspólny projekt po takich produkcjach jak The Greatest Love Story Never Told, Air i Unstoppable.