Księgowy 2 - sequel filmu z Benem Affleckiem będzie serialem?

Okazuje się, że studio Warner Bros. może być zainteresowane przerobieniem sequela filmu Księgowy na wersję serialową. Informację tę podał sam Ben Affleck, który w pierwszej części wcielał się w głównego bohatera. Choć trudno mu podać konkretne informacje, to rozmowy nad kontynuacją wciąż trwają.

Rozmawialiśmy o tym. Trwa debata, czy nie zrobić tego w wersji serialowej. Scenarzysta [Bill Dubuque] odniósł niemały sukces, więc teraz jest dość zajęty i raczej nie możemy na niego liczyć. Ktoś rzucił do mnie: cóż, jeśli znaleźlibyśmy scenariusz, który moglibyśmy wpasować do historii i przerobić w sequel... Ale to dużo trudniejsze. Osobowość tej postaci jest bardzo specyficzna. (...) Byłbym zachwycony ponowną pracą z reżyserem Gavinem O’Connorem. Przy tworzeniu pierwszego filmu było naprawdę zabawnie i chciałbym zrobić to ponownie. A jeśli będą chcieli zrobić wersję telewizyjną, a ja dostanę tantiemy, to też świetnie - dodał, śmiejąc się.

Przypomnijmy, że w pierwszej części Affleck wciela się w postać Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego. Kiedy Wydział ds. Ścigania Przestępstw Departamentu Skarbu, prowadzony przez Raya Kinga (Simmons), zaczyna się nim coraz bardziej interesować, Christian podejmuje współpracę z legalnym klientem – nowoczesną firmą specjalizującą się w dziedzinie robotyki. Jej księgowa (Kendrick) wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. Kiedy Christianowi udaje się uzyskać prawdziwy obraz sytuacji finansowej firmy i zbliżyć się do odkrycia prawdy, liczba ofiar zaczyna niebezpiecznie wzrastać.