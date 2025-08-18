Księżycowy pył: kolejny klasyk SF doczeka się reedycji

Rebis

Wehikuł Czasu to seria Domu Wydawniczego Rebis, w której wydawane są klasyczne powieści i opowiadania science fiction. Wśród kilkudziesięciu wydanych książek ukazały się pozycje m.in. Isaaka Asimova, Briana W. Aldissa, Johna Wyndhama czy Franka Herberta. Dzięki tej serii przywracane na nasz rynek są ważne dla gatunku utwory. Większość pozycji to reedycje, ale trafiają się też wydania premierowe na naszym rynku.

Autorem, który często pojawia się w serii Wehikuł Czasu, jest jeden z klasyków amerykańskiej science fiction, czyli Arthur C. Clarke. Autor serii takich jak Odyseja kosmiczna czy Rama tym razem powróci z niezależną powieścią zatytułowaną Księżycowy pył. Jest to historia traktująca o katastrofie na Księżycu i walce z czasem, gdy niezbędne do życia zasoby szybko się kurczą.

Księżycowy pył trafi do sprzedaży 23 września.

Księżycowy pył - opis i okładka

Poruszająca i błyskotliwie napisana powieść, nominowana w 1963 roku do nagrody Hugo.

W XXI wieku Księżyc stał się celem wypraw turystów i marzycieli. Selene, luksusowy liniowiec pod dowództwem kapitana Pata Harrisa, oferuje niezapomniane podróże przez Morze Pragnienia, niesamowitą równinę pokrytą drobnym pyłem zachowującym się jak woda. Kiedy jednak po niespodziewanym trzęsieniu ziemi łódź pogrąża się głęboko w tym księżycowym pyle, jego pasażerowie i załoga zostają uwięzieni w martwej ciszy – z ograniczoną ilością powietrza i bez możliwości kontaktu z bazą.

Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem. Na Księżycu najmniejszy błąd może kosztować życie. Ratownicy muszą nie tylko działać w ekstremalnych i nieprzewidywalnych warunkach, lecz także przekroczyć granice ludzkiej technologii i wyobraźni. Czy uda im się odnaleźć i ocalić zaginionych ludzi?