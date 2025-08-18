Reklama
placeholder

Księżycowy pył: kolejny klasyk SF doczeka się reedycji

We wrześniu ukaże się kolejna reedycja klasyki science fiction w ramach serii Wehikuł Czasu. Będzie to powieść Arthura C. Clarke'a.
Reklama
placeholder

We wrześniu ukaże się kolejna reedycja klasyki science fiction w ramach serii Wehikuł Czasu. Będzie to powieść Arthura C. Clarke'a.
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  science fiction 
wehikuł czasu Rebis Arthur C. Clarke
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  science fiction 
wehikuł czasu Rebis Arthur C. Clarke
Księżycowy pył Rebis
Reklama

Wehikuł Czasu to seria Domu Wydawniczego Rebis, w której wydawane są klasyczne powieści i opowiadania science fiction. Wśród kilkudziesięciu wydanych książek ukazały się pozycje m.in. Isaaka Asimova, Briana W. Aldissa, Johna Wyndhama czy Franka Herberta. Dzięki tej serii przywracane na nasz rynek są ważne dla gatunku utwory. Większość pozycji to reedycje, ale trafiają się też wydania premierowe na naszym rynku.

Autorem, który często pojawia się w serii Wehikuł Czasu, jest jeden z klasyków amerykańskiej science fiction, czyli Arthur C. Clarke. Autor serii takich jak Odyseja kosmiczna czy Rama tym razem powróci z niezależną powieścią zatytułowaną Księżycowy pył. Jest to historia traktująca o katastrofie na Księżycu i walce z czasem, gdy niezbędne do życia zasoby szybko się kurczą.

Księżycowy pył trafi do sprzedaży 23 września. 

Księżycowy pył - opis i okładka

Księżycowy pyłŹródło: Rebis

Poruszająca i błyskotliwie napisana powieść, nominowana w 1963 roku do nagrody Hugo.

W XXI wieku Księżyc stał się celem wypraw turystów i marzycieli. Selene, luksusowy liniowiec pod dowództwem kapitana Pata Harrisa, oferuje niezapomniane podróże przez Morze Pragnienia, niesamowitą równinę pokrytą drobnym pyłem zachowującym się jak woda. Kiedy jednak po niespodziewanym trzęsieniu ziemi łódź pogrąża się głęboko w tym księżycowym pyle, jego pasażerowie i załoga zostają uwięzieni w martwej ciszy – z ograniczoną ilością powietrza i bez możliwości kontaktu z bazą.

Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem. Na Księżycu najmniejszy błąd może kosztować życie. Ratownicy muszą nie tylko działać w ekstremalnych i nieprzewidywalnych warunkach, lecz także przekroczyć granice ludzkiej technologii i wyobraźni. Czy uda im się odnaleźć i ocalić zaginionych ludzi?

Źródło: Rebis

Reklama
placeholder
Powiązane książki
2025

Księżycowy pył

Księżycowy pył

9,0

2023

Spotkanie z Ramą

Spotkanie z Ramą

9,0

2022

Odyseja kosmiczna 2001

Odyseja kosmiczna 2001
Powiązane osoby

Arthur C. Clarke

Arthur C. Clarke image

Najnowsze

1 Fallout: sezon 2
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

2 Moo Moo Mario Kart
-

PETA uderza w Mario Kart. Poszło o kolczyk w nosie

3 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

4 45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
-

Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

5 HBO Max sierpień 2025
-

HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

6 Oscar Isaac - Moon Knight
-

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

9

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

10

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV