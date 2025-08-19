Kultowa franczyza science fiction ma serial. Już go można obejrzeć

fot. Disney+

Franczyza Alien istnieje od 1979 roku, od filmu Obcy: 8. pasażer Nostromo. Od tego czasu powstało wiele kinowych produkcji, które były oceniane raz lepiej, raz gorzej, ale nigdy nie stworzono serialu. Aż do teraz. Na Disney+ dostępne są już pierwsze dwa odcinki serialu Obcy: Ziemia, którego akcja rozgrywa się dwa lata przed wydarzeniami z pierwszej części kinowej serii.

Obcy: Ziemia to hit

Serial Obcy: Ziemia po swojej premierze na Disney+ zbiera kapitalne oceny widzów oraz świetne recenzje krytyków. Według portalu Rotten Tomatoes, który agreguje recenzje dziennikarzy, ma 96% pozytywnych opinii. Wynik obliczono na podstawie 110 recenzji, z czego tylko 8 jest negatywnych.

Obcy: Ziemia – fabuła i obsada

Gdy tajemniczy statek rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i oddział żołnierzy wyruszają na miejsce, by przeszukać wrak i odnaleźć rozbitków. Wkrótce odkrywają przerażające stworzenia, o których istnieniu nikt nie miał pojęcia. Decyzja, którą podejmą, może zmienić losy planety.

W głównej roli występuje Sydney Chandler. W obsadzie znaleźli się także: Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille i Moe Bar-El.