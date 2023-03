Promocja Samsung - kup telewizor Excellence Line i zyskaj aż do 4000 zł zwrotu

fot. Samsung

Telewizory Excellence Line to synonim luksusu i najbardziej zaawansowanych technologii. To jednocześnie najlepszy wybór dla widzów, którzy nie akceptują kompromisów i oczekują wszystkiego, co najlepsze. Teraz wszystkie 3 modele tych topowych telewizorów zostały objęte promocją. Im wyższy model i większa przekątna ekranu, tym zwrot będzie większy. W ramach oferty, kupując telewizory QN900B o przekątnych 85”, 75” i 65” oraz QN800B z ekranami 85”, 75” można zyskać 4000 zł zwrotu. Jeśli wybierzemy model QN800B z przekątną 65” – otrzymamy 3000 zł zwrotu, QN700B 75” – to 2000 zł zwrotu, a w przypadku QN700B 65” – 1500 zł zwrotu i QN700B 55” – 1000 zł zwrotu[1].