W Polsce są już blisko 3 miliony telewizorów Samsung Smart TV

fot. Samsung

Obecnie już ponad 85 procent nowych telewizorów Samsung Smart TV jest podłączanych do sieci. To efekt m.in. coraz bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty aplikacji filmowych oraz prężnie rozwijającej się kategorii gamingowej. Pod koniec 2022 roku w Polsce było blisko 2,6 mln aktywnych telewizorów Samsung Smart TV, które już przed siedmioma laty zdominowały ofertę producenta i stały się rynkowym standardem. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku i coraz większe możliwości samych telewizorów, Samsung szacuje, że w tym roku liczba aktywnych Smart TV z systemem TIZEN i jego poprzednikiem przekroczy w Polsce 3 mln. Już w 2022 roku 4 na 5 kupionych telewizorów Samsung Smart TV podłączanych było do sieci i aktywnie wykorzystywanych.

fot. Samsung

Ostatnie 2-3 lata zmieniły sposób, w jaki korzystamy z urządzeń elektronicznych i ich rolę w naszych domach. Widzimy, że chętniej używamy rozwiązań, funkcji i technologii nowoczesnych sprzętów, które wpisują się w nasz styl życia, a przy tym są łatwe w obsłudze. W praktyce oznacza to także, że wszystko robimy intuicyjnie, wszystko mamy pod ręką. Telewizory Samsung Smart TV idealnie wpisują się w te potrzeby i dziś kupienie takiego telewizora poszerza nasz dostęp do rozrywki, informacji oraz katalogu interesujących nas filmów i seriali. Smart TV to także ułatwienie w sterowaniu i wykorzystywaniu tego, co oferuje inteligentny dom. Smart TV to olbrzymie możliwości wyboru tego, co nas interesuje i dostosowanie telewizora do naszych potrzeb.

Co to jest Smart TV?

W uproszczeniu, Smart TV to telewizor podłączony do Internetu i mogący współpracować z wieloma domowymi sprzętami, takimi jak urządzenia audio, AGD czy różnego rodzaju czujniki, ale także z telefonem komórkowym. Sercem Samsung Smart TV jest system TIZEN, który firma rozwija od 2015 roku. Charakteryzuje się łatwością obsługi i nawigacji, a także zróżnicowanymi opcjami personalizacji, co doceniają widzowie na całym świecie. Obecnie już ponad 200 mln użytkowników w 197 krajach korzysta z inteligentnych telewizorów Samsung.

fot. Samsung

Duży wpływ na popularność Samsung Smart TV ma stabilność systemu i wysoka jakość aplikacji, które są optymalizowane i podlegają certyfikacji. Rok 2022 przyniósł użytkownikom Samsung Smart TV wiele nowych aplikacji z różnych kategorii, które poszerzają dostęp do różnorodnej rozrywki. Wśród nich coraz mocniej odznacza się szeroko rozumiany gaming i możliwość grania w chmurze. Na telewizorach Samsung Smart TV jest już aplikacja Xbox, która otworzyła nową kategorię domowej rozrywki – dziś, aby grać nie trzeba konsoli, wystarczy aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i kompatybilny kontroler. Kolejną nowością była popularna aplikacja Twitch, która wykorzystywana jest do transmisji na żywo gier czy wydarzeń e-sportowych. Oglądanie innych streamerów to rozrywka, która skupia rosnącą społeczność fanów na całym świecie. Nie zabrakło także aplikacji rozrywkowych, takich jak TikTok, Disney+ czy HBO Max, a ostatnio dołączył do nich SkyShowtime.

fot. Samsung

Jednak Smart TV to nie tylko rozrywka. Firma Samsung definiuje Smart TV znacznie szerzej, bo pojęcie to obejmuje szereg rozwiązań i możliwości, które wpływają na doświadczenia użytkowników, jako całość. Wśród nich m.in. możliwość włączenia telewizora w ekosystem inteligentnego domu, co dzieje się za pośrednictwem aplikacji SmartThings. Dzięki niej największy domowy ekran z powodzeniem stanie się centrum zarządzania pozostałymi urządzeniami, takimi jak klimatyzacja czy oczyszczacz powietrza. Smart TV to również rozbudowane możliwości w zakresie łączenia z urządzeniami zewnętrznymi i dzielenie ekranu smartfona czy komputera. A to przynosi szereg dodatkowych możliwości m.in. w pracy hybrydowej, która na stałe wpisała się w biznesową rzeczywistość wielu użytkowników.

fot. Samsung

Popularność systemu TIZEN potwierdza dodatkowo fakt, że w 2022 roku firma Samsung zdecydowała się udostępnić oprogramowanie producentom innych telewizorów. W pierwszej kolejności ma on trafić na ekrany Atmaca, HKC i Tempo w wybranych krajach. W efekcie z zalet systemu skorzysta jeszcze większe grono widzów.

fot. Samsung

Według badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Omdia w 2022 roku Samsung po raz 17. z rzędu został światowym numerem jeden na rynku telewizorów. W 2022 roku Samsung sprzedał 9,65 mln telewizorów QLED i Neo QLED. Firma zdominował także w 2022 roku segment większych telewizorów, odnotowując udział w rynku wynoszący 36,1% dla urządzeń o przekątnej ekranu powyżej 75 cali i 42,9% dla telewizorów ponad 80-calowych. Jeżeli chodzi o telewizory klasy premium kosztujące powyżej 2.500 USD, Samsung jest liderem (pod względem wartości przychodów) z udziałem w rynku wynoszącym 48,6%.