SkyShowtime na Samsung Smart TV

fot. Samsung

Polski oddział firmy Samsung potwierdził, że aplikacja SkyShowtime zadebiutuje w Samsung Smart TV już 14 lutego br. Można ją będzie pobrać na telewizory Smart TV wyprodukowane w 2017 roku i nowsze, takie jak m.in. Neo QLED, OLED, QLED, ale także na The Frame i projektory The Freestyle oraz The Premiere.

SkyShowtime przygotował dla widzów bogatą filmową serialową bibliotekę. W ramach subskrypcji w cenie 24,99 złotych miesięcznie widzowie będę mogli oglądać filmy i seriale wytwórni, takich jak Paramount Pictures i Universal Pictures, Paramount+, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Showtime, Peacock i Sky Studios.

Telewizory Samsung Smart TV to sposób na domową rozrywkę zebraną w jednym miejscu. Widzowie znajdą tu swoje ulubione aplikacje VoD, takie jak Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+ czy właśnie debiutująca SkyShowtime. Smart Hub, czyli platforma do zarządzania multimediami, pozwala w przejrzysty sposób przeglądać ofertę poszczególnych serwisów VOD, a także dopasować sposób wyświetlania do własnych preferencji. Dzięki temu ulubione aplikacje zawsze będą pod ręką.

fot. Samsung

O SkyShowtime

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa wchodząca na 20 europejskich rynków obejmujących ponad 90 milionów gospodarstw domowych. Serwis jest już dostępny w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Węgrzech, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Szwecji. 28 lutego 2023 roku zadebiutuje w Andorze i Hiszpanii.

SkyShowtime to wspólny projekt firm Comcast i Paramount Global. Jest to platforma streamingowa oferująca najlepsze filmy, seriale i programy wielkich sieci i wytwórni: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock. SkyShowtime jest miejscem wyłącznych premier filmów kinowych wytwórni Universal i Paramount, a także premier seriali z sieci Paramount, NBCU i Sky.

fot. Samsung