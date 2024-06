Będzie serial Langer oparty na książce Mroza. Spin-off Chyłki w SkyShowtime

fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła rozpoczęcie prac nad serialem oryginalnym Langer opartym na książkach Remigiusza Mroza. Pierwszy sezon ma liczyć sześć odcinków. Jest to druga produkcja oryginalna SkyShowtime produkowana na polskim rynku. Pierwsza to był serial Śleboda.

Langer - szczegóły serialu

Chociaż SkyShowtime nie ma nic wspólnego z Chyłką serwisu Player, ich Langer zasadniczo jest spin-offem tego hitu. Wszystko z uwagi na to, że Piotra Langera ponownie zagra Jakub Gierszał, a za kamerą stanął Łukasz Palkowski, który również tworzył hit Playera.

Langer - o czym jest serial?

Bohaterem jest Piotr Langer - młody biznesmen, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji - jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska (Kobieta sukcesu, Chyłka, Behawiorysta).

Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime powiedział:

- SkyShowtime stale poszerza swoje portfolio tytułów oryginalnych, które powstają z myślą o lokalnej widowni. Nasze najnowsze zamówienie w Polsce - serial SkyShowtime Original Langer - będzie sześcioodcinkowym thrillerem opartym na powieści autora bestsellerów, Remigiusza Mroza. Jesteśmy podekscytowani, że do naszej oferty programowej dojdzie tak mocna i wciągająca historia z fantastycznym Jakubem Gierszałem w roli głównej.

Potencjalna data premiery nie jest znana.