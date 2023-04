Lars Mikkelsen jako Wielki Admirał Thrawn. Co o castingu sądzi twórca postaci ze Star Wars?

Źródło: Wookipedia

Lars Mikkelsen zagrał Wielkiego Admirała Thrawna w serialu animowanym Star Wars Rebelianci, a w Star Wars: Ahsoka zadebiutuje w wersji aktorskiej. Ogłoszono to podczas Star Wars Celebration 2023 roku. Postać została wymyślona w książce Dziedzic Imperium z 1994 roku, której autorem jest Timothy Zahn. Przez te lata pisarz napisał wiele historii o Thrawnie. Także w aktualnym kanonie Star Wars, a sam Wielki Admirał stał się najpopularniejszą postacią bijąc na głowę filmowych bohaterów.

Lars Mikkelsen jako Thrawn - komentarz

Timothy Zahn nie tylko jest twórcą postaci Thrawna, ale także pomagał przy serialu Star Wars: Ahsoka. Dave Filoni, twórca i showrunner serialu korzystał z jego wiedzy i fachowości, by dobrze ukazać tę postać. Został on zapytany, co sądzi o obsadzeniu tego aktora w tej roli.

- Gdy wizualizuję sobie postacie, zwracam uwagę na ich zachowanie, a nie głos czy wygląd. Lars Mikkelsen wykonał kawał dobrej roboty swoim głosem. Aktor jest z Danii. Nie ma on wyraźnego akcentu, ale ma określoną intonację, gdy gra Thrawna. Ona nadaje charakter jego obcości. To idealny casting.

Sam Lars Mikkelsen chwali scenariusze serialu stworzone przez Dave'a Filoniego.

- Jego scenariusze są bardzo dobre, mocne. Każda postać ma własną motywacje i prawdopodobnie do ostatniej sceny sezonu widz nie będzie wiedział o co tak naprawdę chodzi. Lubię takie pisanie, bo to traktuje widza poważnie.

Na ten moment nie opublikowano oficjalnego zdjęcia Wielkiego Admirała Thrawna. Fani jednak już zaczęli pracę. Oceńcie sami:

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku w Disney+.