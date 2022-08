Lars von Trier ma chorobę Parkinsona. Jest oświadczenie

materiały prasowe

Lars von Trier ma chorobę Parkinsona. Informację ogłosiło studio Zentropa, z którym reżyser współpracuje i zrobili to za jego pozwoleniem. Pomimo tego nadal będzie pracować nad serialem The Kingdom Exodus, który jest finałową odsłoną rebootu hitu z lat 90. pt. Królestwo. Dodali też, że z uwagi na chorobę i proces leczenia, jego udział w promocji tego serialu będzie ograniczony. Premiera zaplanowana jest na koniec sierpnia podczas festiwalu filmowego w Wenecji.

Z doniesień nie wynika, by Lars von Trier planował zakończenie kariery z uwagi na diagnozę.

Lars von Trier - kariera

Jest on jednym z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem docenianych duńskich reżyserów. W swojej karierze stworzył kilkanaście filmów, zbierając nominacje do najważniejszych nagród i wiele z nich też wygrywając. Znamy go z nominowanego do Oscara dramatu Tańcząc w ciemnościach.

Poza tym można wymienić takie tytuły jak Przełamując fale, Dogville, Szef wszystkich szefów, Antychryst, Melancholia oraz Nimfomanka.