Apple będzie mieć swoje The Last of Us? Powstanie adaptacja komiksu twórcy Arrowverse

Po wielkim sukcesie The Last of Us nadeszła pora na kolejny postapokaliptyczny projekt, który opowie o losach ojca i córki. Reżyserem twórca jednego z najlepszych filmów akcji ostatnich lat.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marc Guggenheim 
Apple Last Flight Out
The Last Of Us fot. materiały prasowe
Marc Guggenheim, ojciec sukcesu popularnego uniwersum Arrowverse, jest ostatnio na fali wznoszącej, ponieważ w ciągu pół roku sprzedał aż trzy odcinki pilotażowe na bazie swojej twórczości. Kolejnym projektem na liście jest film Last Flight Out bazujący na powieści graficznej, do której napisał scenariusz, a warstwę wizualną przygotował Eduardo Ferigato. Apple podjęło się realizacji projektu i podpisało umowę z autorem na kwotę opiewającą na siedem cyfr. 

Nowy Robin Hood jak Batman: Początek. Będzie inaczej niż do tej pory

Marc Guggenheim ma się zająć napisaniem scenariusza do filmu, który wyreżyseruje Sam Hargrave - reżyser filmów z serii Tyler Rake z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, który wcześniej pracował jako członek ekipy kaskaderów m.in. przy Atomic Blonde. Apple widzi w Last Flight Out potencjał na stanie się kolejną flagową marką w kolekcji. Hargrave nie podpisał jeszcze kontraktu, ale prowadzi zaawansowane rozmowy i wszystko wskazuje, że ostatecznie przejmie pieczę nad projektem.

Historia komiksu Dark Horse opowiada o ojcu i córce, którzy w obliczu końca świata próbują naprawić swoją relację. Budzi to pewne skojarzenia z The Last of Us, które również wzięło na tapet motyw postapokalipsy, a także dwójki ludzi, którzy stali się dla siebie rodziną. Sukces serialu HBO mógł skłonić Apple do tej decyzji w nadziei na posiadanie własnego hitu w podobnej tematyce.

Źródło: screenrant.com

