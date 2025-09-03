Potężny złoczyńca z komiksów w serialu DCU? Aktor potwierdził

fot. DC Comics

W serialu Latarnie nie zabraknie ikonicznego przeciwnika Korpusu, czyli Sinestro, którego zagra Ulrich Thomsen. To jednak tylko jeden z wielu przeciwników, z którymi zmierzy się Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner i pozostali. Garret Dillahunt nieco popsuł zabawę w teoretyzowanie i podzielił się na Instagramie zdjęciem, które zdradziło, w jakiego złoczyńcę się wcieli. O jego postaci dotychczas było wiadomo niewiele - to mężczyzna o imieniu William Macon, który wierzy w samodzielne wymierzanie kary, a którego charakteryzuje bezlitosna ambicja skrywana za czarującą fasadę. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły.

Grafika sugeruje, że Garret Dillahunt i jego William Macon to w rzeczywistości Black Hand z komiksów. Jest heroldem Nekrona, fizycznym ucieleśnieniem śmierci, a jego supermocą jest możliwość wchłaniania mocy pierścieni Zielonych Latarni za pomocą specjalnego urządzenia. Na opublikowanym zdjęciu widzimy też Paula Bena-Victora i jego Antaana. Z dotychczasowych informacji wynikało, że będzie to kosmita, który chce pomścić swój lud i ujawnić prawdę. Chce on wymierzać sprawiedliwość na swój własny sposób i sam nienawidzi prawa. W rzeczywistości ma jednak zagrać Atrocitusa, czyli przywódcę Korpusu Czerwonych Latarni i wroga ich oraz Sinestro.

