Potężny złoczyńca z komiksów w serialu DCU? Aktor potwierdził
Opublikowana przez Garreta Dillahunta grafika sugeruje, że Sinestro będzie jednym z wielu zmartwień, które staną na drodze Hala Jordana i Johna Stewarta w serialu Latarnie od HBO. Jakich złoczyńców jeszcze zobaczymy?
W serialu Latarnie nie zabraknie ikonicznego przeciwnika Korpusu, czyli Sinestro, którego zagra Ulrich Thomsen. To jednak tylko jeden z wielu przeciwników, z którymi zmierzy się Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner i pozostali. Garret Dillahunt nieco popsuł zabawę w teoretyzowanie i podzielił się na Instagramie zdjęciem, które zdradziło, w jakiego złoczyńcę się wcieli. O jego postaci dotychczas było wiadomo niewiele - to mężczyzna o imieniu William Macon, który wierzy w samodzielne wymierzanie kary, a którego charakteryzuje bezlitosna ambicja skrywana za czarującą fasadę. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły.
Ridley Scott wybrał swój najlepszy film - i tak nie zgadniecie. Reżyser planuje 9 kolejnych
Grafika sugeruje, że Garret Dillahunt i jego William Macon to w rzeczywistości Black Hand z komiksów. Jest heroldem Nekrona, fizycznym ucieleśnieniem śmierci, a jego supermocą jest możliwość wchłaniania mocy pierścieni Zielonych Latarni za pomocą specjalnego urządzenia. Na opublikowanym zdjęciu widzimy też Paula Bena-Victora i jego Antaana. Z dotychczasowych informacji wynikało, że będzie to kosmita, który chce pomścić swój lud i ujawnić prawdę. Chce on wymierzać sprawiedliwość na swój własny sposób i sam nienawidzi prawa. W rzeczywistości ma jednak zagrać Atrocitusa, czyli przywódcę Korpusu Czerwonych Latarni i wroga ich oraz Sinestro.
Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC
Źródło: comicbookmovie.com
