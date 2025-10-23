Zdjęcia do Latarni HBO zakończone. Dlaczego Korpus jest tak wyjątkowy?
Aaron Pierre w ostatniej rozmowie potwierdził, że zakończono zdjęcia do serialu Latarnie produkowanego przez HBO. Wytłumaczył też, dlaczego jego zdaniem członkowie Korpusu Zielonych Latarni są tak wyjątkowi i łatwi do utożsamienia.
Aaron Pierre, odtwórca roli Johna Stewarta w serialu Latarnie od HBO, potwierdził w rozmowie z Esquire, że zakończyły się zdjęcia do nowego projektu osadzonego w ramach DCU. Jego słowa sugerują, że rozmach tej produkcji jest większy niż można było się spodziewać po zapowiedziach - produkcja jest w końcu osadzona na Ziemi i miała czerpać inspiracje z Detektywa, co nie spodobało się niektórym fanom oczekującym przygód w kosmosie i silnych motywów science fiction.
Przyszłość DC Studios - nad tymi projektami pracuje James Gunn. O jednym dawno nie słyszeliśmy
Wytłumaczył też na czym jego zdaniem polega wyjątkowość herosów z Korpusu Zielonych Latarni:
Źródło: esquire.com/x.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1998, kończy 27 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1986, kończy 39 lat