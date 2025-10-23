Reklama
Zdjęcia do Latarni HBO zakończone. Dlaczego Korpus jest tak wyjątkowy?

Aaron Pierre w ostatniej rozmowie potwierdził, że zakończono zdjęcia do serialu Latarnie produkowanego przez HBO. Wytłumaczył też, dlaczego jego zdaniem członkowie Korpusu Zielonych Latarni są tak wyjątkowi i łatwi do utożsamienia.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
aaron pierre
Latarnie fot. DC
Aaron Pierre, odtwórca roli Johna Stewarta w serialu Latarnie od HBO, potwierdził w rozmowie z Esquire, że zakończyły się zdjęcia do nowego projektu osadzonego w ramach DCU. Jego słowa sugerują, że rozmach tej produkcji jest większy niż można było się spodziewać po zapowiedziach - produkcja jest w końcu osadzona na Ziemi i miała czerpać inspiracje z Detektywa, co nie spodobało się niektórym fanom oczekującym przygód w kosmosie i silnych motywów science fiction. 

Niedawno skończyliśmy kręcić Latarnie. To były zdjęcia z wielkim rozmachem. Wielka skala. [...] Jesteśmy z tego bardzo dumni i podekscytowani. Fani i osoby, które nas wspierały, długo na to czekali. Całym sercem wyrażam nadzieję, że wszyscy będą z nas dumni i podekscytowani tym, co zrobiliśmy, bo my z pewnością jesteśmy.

Przyszłość DC Studios - nad tymi projektami pracuje James Gunn. O jednym dawno nie słyszeliśmy

Wytłumaczył też na czym jego zdaniem polega wyjątkowość herosów z Korpusu Zielonych Latarni:

To, co kocham w Korpusie, to fakt, że oczywiście są oni bohaterami, którym się kibicuje, ale jednocześnie akceptują własne wady w piękny sposób. To sprawia, że tak łatwo się z nimi utożsamić. Często o tym rozmawialiśmy na planie. Czuję, że wiedząc, co wiem i widząc, co zrobiliśmy w tym sezonie, to nawet bez udziału w serialu po obejrzeniu go powiedziałbym: "Znam tych gości. Znam ich w prawdziwym życiu."

Źródło: esquire.com/x.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
aaron pierre
