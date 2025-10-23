Przyszłość DC Studios - nad tymi projektami pracuje James Gunn. O jednym dawno nie słyszeliśmy
James Gunn zdradził, nad którymi projektami z DCU (i nie tylko) obecnie pracuje. Wśród nich dwa filmy i dwa seriale animowane. O jednym z nich nie słyszeliśmy nic od momentu jego zapowiedzi.
Lata 2024-2025 były pracowite dla Jamesa Gunna, ponieważ zobaczyliśmy aż trzy projekty, za które był bezpośrednio odpowiedzialny - Koszmarne Komando, Supermana oraz 2. sezon Peacemakera. W 2026 roku będzie miał chwilę odpoczynku, ale nie oznacza to braku pracy. W rozmowie z BobaTalks na YouTube potwierdził, że obecnie pracuje nad czterema projektami.
Serial o Waller nadal powstaje - jest przybliżona data premiery. Co dalej z Checkmate w DCU?
James Gunn przyznał, że w dniu przeprowadzania wywiadu ukończył właśnie czwartą wersję scenariusza do Man of Tomorrow - kontynuacji Supermana, w której w rolach głównych wystąpi Człowiek ze stali i jego arcynemesis - Lex Luthor.
Wśród kolejnych dwóch projektów wymienił Supergirl oraz 2. sezon Koszmarnego Komanda. W przypadku pierwszego wspomniał o różnych wersjach filmu, a zatem można śmiało stwierdzić, że blockbuster znajduje się już w fazie postprodukcji. W przypadku serialu animowanego powiedział, iż "przeglądał o poranku scenariusze" do niego, a zatem część z nich jest już skończona. Trudno powiedzieć, kiedy ukaże się kontynuacja.
Ciekawsze doniesienia dotyczą projektu, o którym mało się mówiło w ostatnim czasie. Chodzi o serial animowany z Mister Miracle w roli głównej, który zapowiedziano w czerwcu 2025 roku. Miano tej postaci nosiły trzy osoby w komiksach DC, a jedną z nich był przedstawiciel New Gods - Scott Free i to właśnie jego zobaczymy w adaptacji. Ta wersja debiutowała w kwietniu 1971 roku. Za komiks był wówczas odpowiedzialny legendarny Jack Kirby. Mister Miracle ma być serialem animowanym, który nie należy do DCU. Jest to projekt Elseworld pokroju Batmana Matta Reevesa czy Moje przygody z Supermanem. Przypomnijmy, że wedle doniesień miałby się nim pojawić Darkseid - jeden z potężnych złoczyńców z komiksów DC, który - jak powiedział sam Gunn - nie będzie przy tym "głównym złym" w głównym kinowym uniwersum.
Zważywszy na to, że James Gunn lubi, gdy scenariusze są dopieszczone do ostatnich detali, to jeszcze czeka nas prawdopodobnie długa droga nim zobaczymy tego bohatera na ekranie.
Źródło: thedirect.com
