Lawinia: ukazała się reedycja ostatniej powieści królowej fantastyki

Amerykańska pisarka Ursula K. Le Guin uważana jest za jedną z najważniejszych twórczyń w historii fantastyki. Jej powieści składające się na cykl Ziemiomorze czy zaliczane do uniwersum Ekumeny na zawsze wpisały się do kanonu gatunku.

Lawinia to ostatnia powieść w dorobku Le Guin. Tym razem autorka wzięła na warsztat wątki z Eneidy i przenosi czytelników do przesyconej mitami Starożytności. Jednakże, w typowy dla siebie sposób, stara się opowiedzieć własną historię, zwracając uwagę na kwestie społeczne i rolę kobiet w świecie mężczyzn. Stąd też bohaterką czyni tytułową Lawinię, której starożytni nie poświęcili wiele miejsca.

Lawinia została wydana przez Prószyńskiego i S-kę w formacie i szacie graficznej znanej z innych książek Le Guin - oprócz wspomnianych wyżej także tomów m.in. Dotąd dobrze, Cała Orsinia i Rybak znad Morza Wewnętrznego.

Lawinia - okładka i opis książki

Lawinia, księżniczka Lacjum, bardzo chciałaby żyć w spokoju. Jej marzenia przekreśla jednak wielka polityka i starania matki, Amaty, by zaręczyć dziewczynę z przystojnym, ambitnym Turnusem. Na drodze do małżeństwa staje przepowiednia: Lawinia ma poślubić cudzoziemca, który przyczyni się do rozpoczęcia okrutnej wojny, a następnie w niej zginie. Tymczasem do Italii przypływają uciekinierzy z opanowanej wojną Troi, a wraz z nimi tajemniczy Eneasz…

Zainspirowana Eneidą opowieść to jedna z najbardziej wyjątkowych historii w dorobku Ursuli K. Le Guin. Zrodziła się z refleksji nad postacią Lawinii, współzałożycielki przyszłego imperium, która u Wergiliusza nie wypowiedziała nawet słowa. Autorka „Ziemiomorza” po latach oddaje sprawiedliwość legendarnej kobiecie, opisując jej pełne namiętności i okrucieństwa losy w mistrzowski, pełen lirycznego piękna sposób.

Ursula K. Le Guin - o autorce

Ursula K. Le Guin (1929–2018) nazywana jest królową światowej fantastyki. Była córką znanego antropologa Alfreda L. Kroebera i badaczki indiańskiego folkloru Theodory Kroeber. Le Guin z domu wyniosła znajomość rytuałów, obrzędów i szamańskich praktyk, a także szacunek wobec kulturowej odmienności. Miało to ogromny wpływ na jej twórczość, utrzymaną w konwencji science fiction i fantasy. Opowieści pisarki są wysoko cenione również poza kręgiem miłośników tych gatunków („Czarnoksiężnik z Archipelagu” od lat znajduje się na liście lektur szkolnych). Obok bardzo sugestywnych wizji rzeczywistości zawierają one niezwykle interesujące portrety psychologiczne bohaterów oraz niebanalne przesłania. Książki Ursuli K. Le Guin przekładali m.in. Stanisław Barańczak, Paulina Braiter i Piotr Cholewa.