Pogromcy Duchów powrócą? Odpowiedź prezesa Sony rozwiewa wszelkie wątpliwości

Sony Pictures planuje więcej filmów z serii Ghostbusters po sukcesie produkcji Pogromcy duchów. Dziedzictwo, w której reżyser Jason Reitman przejął tytuł po swoim ojcu i wskrzesił franczyzę.

Tom Rothman, prezes Sony Pictures, dostrzega wartość we franczyzie i potwierdził, że powstaną sequele Ghostbusters: Afterlife. Pogromcy Duchów mają oddaną grupę fanów, którzy chętnie zobaczą więcej historii osadzonych w tym uniwersum.

Deadline spytało Toma Rothmana, czy mają w planach więcej filmów o Pogromcach Duchów.

Tak, mamy. Dysponujemy różnymi uniwersami franczyz, po których się poruszamy, ale skoro mamy tu Deadline, to chcę powiedzieć - i, proszę, uwzględnijcie to, okej? - wszyscy mówią, że tak, zarobiliśmy 3 miliardy, ale na sequelach i superbohaterach. Ale to nie wszystko. Były takżeczy...