Leave the World Behind: Denzel Washington nie pojawi się w obsadzie. Wiemy, kto go zastąpi

fot. HBO

Mahershala Ali zagra główną rolę u boku Julii Roberts w filmie Leave The World Behind reżysera Sama Esmaila (Mr. Robot), zastępując wcześniej potwierdzonego Denzela Washingtona. Ali niedawno dołączył do uniwersum Marvela, w którym wcieli się w tytułową rolę w filmie Blade. Wystąpił również we własnej produkcji Łabędzi Śpiew, której premiera nastąpi w grudniu 2021 roku. Rok wcześniej wyprodukował film dokumentalny We Are the Dream, który otrzymał nagrodę Emmy za najlepszy program dla dzieci.

Leave the World Behind na postawie książki Rumaana Alama o tym samym tytule, śledzi losy dwóch obcych sobie rodzin, które zostają zmuszone do spędzenia wspólnie weekendu. Opowieść o rodzicielstwie, społecznych różnicach oraz budowaniu więzi, znalazła się w finale National Book Awards 2020. Została również uznana za najlepszy tytuł roku między innymi przez The Washington Post oraz Time. Dzieło Rumaana Alama pochwalił sam Barack Obama.

Wraz z reżyserem, wśród producentów filmu znalazła się Julia Roberts i Lisa Gillan z Red Om Films, Chad Hamilton z Esmail Corp, oraz Marisa Yeres Gill. Producentem wykonawczym został Rumaan Alam.

Data premiery filmu nie została jeszcze potwierdzona.