Nintendo nie wyklucza portu Wind Wakera. "Wszystkie opcje są na stole"

Nintendo zapowiedziało, że w dniu premiery Switcha 2 biblioteka usługi Nintendo Switch Online + Expansion Pass zostanie rozszerzona o kilka produkcji z GameCube’a. Wśród nich znajdzie się między innymi The Legend of Zelda: The Wind Waker. Część graczy odebrała to jako znak, że w najbliższej przyszłości nie doczekamy się remastera, remake’u czy też po prostu portu tej gry na nowszą platformę. Okazuje się jednak, że sytuacja może wyglądać inaczej.

Nate Bihldorff, wiceprezes Nintendo of America ds. rozwoju produktów, w rozmowie z Timem Gettysem z Kinda Funny Games zdradził, że obecność The Legend of Zelda: Wind Waker w usłudze nie przekreśla możliwości pojawienia się jej w innej formie.

Zapytałem, czy obecność Wind Wakera na Switch Online oznacza, że wersja HD nie trafi już na Switcha 2. Nate bardzo szybko odpowiedział: „Nie, wszystkie opcje są na stole” – zdradził Gettys.

Warto przypomnieć, że Nintendo ma już na koncie podobne przypadki. Super Mario 64 było dostępne zarówno w ramach Nintendo Switch Online, jak i w zestawie Super Mario 3D All-Stars.