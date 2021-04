Legends of Tomorrow - nowy zwiastun 6. sezonu. Czy to będzie najbardziej szalona odsłona?

The CW

Legends of Tomorrow jest jednym z seriali The CW zaliczających się do Arrowverse. To jedna z bardziej lubianych produkcji z tego uniwersum, ponieważ dostarcza zawsze kawał nieskrępowanej rozrywki i dziwnych zdarzeń. Nowy zwiastun 6. sezonu pokazuje, że ta tendencja będzie podtrzymana. Zapowiada się nowa szalona przygoda z udziałem tytułowych bohaterów.

Legends of Tomorrow powróci z nowym odcinkiem 6. sezonu już 2 maja. W poniższym materiale wideo możemy zobaczyć wiele z szalonych przygód, które przed nami. Zobaczcie:

Okazuje się, że tytułowa ekipa będzie miała do czynienia z... kosmitami. W obsadzie ponownie zobaczymy: Caity Lotz, Dominic Purcell, Shayan Sobhian, Matt Ryan, Nick Zano, Tala Ashe, Olivia Swann oraz Jes Macallan.