Lost Soul Aside z nowym wideo. To pierwszy gameplay od 2018 roku

fot. UltiZero Games

W roku 2016 zaprezentowano pierwszy zwiastun Lost Soul Aside. Niektórzy byli tym materiałem zachwyceni, inni krytykowali go za spore podobieństwo do Final Fantasy XV, ale nie dało się ukryć, że projekt robił wrażenie jak na coś, za co odpowiadała jedna osoba. Później produkcja zaczęła się nieco rozrastać, a z czasem zainwestowała w nią chińska firma Tencent. Mimo tego o grze było wyjątkowo cicho, a z premiery zaplanowanej wstępnie na rok 2020 nic nie wyszło. Ciszę przerwano dopiero teraz, a w sieci pojawił się dłuższy, trwający kilkanaście minut gameplay - pierwszy od 2018 roku.

Poniższe wideo zaprezentowano w ramach PlayStation China Hero Project. Widzimy tu sporo efektownych scen akcji, a także potyczkę z gigantycznym bossem. W opisie zaznaczono jednak, że prace nadal trwają i gameplay niekoniecznie musi oddawać wygląd finalnej wersji.

Niestety Lost Soul Aside w dalszym ciągu nie doczekało się konkretnej daty premiery.