Legion samobójców 2 - James Gunn ujawnia, kogo jeszcze rozważał do drużyny złoczyńców

DC

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nową odsłoną o przygodach tytułowej ekipy. W filmie drużyna złoczyńców zostaje wysłana na misję na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej. Na miejscu muszą zlikwidować nazistowskie laboratorium, gdzie przeprowadzano eksperymenty na pewnym kosmicznym bycie. Tym okazuje się Starro, który potrafi przejmować umysły innych istot.

Bohaterowie znajdujący się w ekipie zostali starannie wyselekcjonowani przez Gunna, aby pasowały do historii. To oznacza, że typów było znacznie więcej, a komiksy dostarczały wielu inspiracji. Reżyser na swoich portalach społecznościowych ujawnił, kogo jeszcze rozważał do filmu. Zobaczcie odrzuconych bohaterów w galerii poniżej:

Punch i Jewelee

Film trafi do kin w Polsce już 6 sierpnia.