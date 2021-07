Zielony Rycerz. Green Knight - polski zwiastun i plakat. Nowa data premiery

fot. materiały prasowe

Zielony Rycerz. Green Knight to historia oparta na arturiańskich legendach, które tym razem zostały przedstawione w innej formie. Wszystko zaczyna się od niespodziewanego przybycia Zielonego Rycerza na zamek Camelot. To zakłóca świętowanie Bożego Narodzenia. Gigantycznej postury, szmaragdowoskóry nieznajomy rzuca wyzwanie królowi Arturowi i jego rycerzom. Odpowiada na nie Sir Gawain (Dev Patel), młody i porywczy siostrzeniec Artura. Pojedynek z tajemniczym olbrzymem, któremu niestraszne jest nawet pozbawienie go głowy, okaże się dla śmiałka ostatecznym sprawdzianem charakteru, odwagi i prawości.

Zielony Rycerz. Green Knight - zwiastun

Za kamerą stoi reżyser docenianego kina artystycznego David Lowery, którego znamy z takich filmów jak A Ghost Story i Gentleman z rewolwerem. Za produkcję odpowiada studio A24, które zachwyca od lat wyjątkowymi pozycjami na czele z Lighthouse czy Midsommar. W biały dzień.

W obsadzie produkcji znajdują się Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson.

Zielony Rycerz. Green Knight - premiera w polskich kinach została przyspieszona. Film obejrzymy 30 lipca 2021 roku.