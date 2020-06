Legion samobójców 2 - James Gunn prezentuje nowe logo filmu

Legion samobójców 2 to widowisko DCEU, które przedstawia losy tytułowej drużyny złoczyńców. Jest to kontynuacja lub lekki reboot produkcji Legion samobójców z 2016 roku. Warner Bros ogłosiło, że 22 sierpnia odbędzie się DC FanDome, czyli wirtualne wydarzenie, na którym zostaną zaprezentowane nadchodzące produkcje studia ze świata komiksów DC. Ma to zastąpić w pewnym stopniu panel Warner Bros na San Diego Comic-Con, które się nie odbędzie. James Gunn potwierdził w wideo zamieszczonym na Twitterze, że wśród promowanych projektów znajdzie się Legion samobójców 2. Przy okazji w materiale ujawnił nowe logo filmu inspirowane komiksami z ekipą Task Force X z lat 80. Materiał jest dostępny poniżej.

I can’t wait for this. The cast and I will be there and we’re planning so much fun stuff. #TheSuicideSquad #DC #DCComics #DCFanDome More info at https://t.co/Xsyrrpv5lO pic.twitter.com/dUEw7BtxVe

— James Gunn (@JamesGunn) June 16, 2020