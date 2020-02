Legion samobójców 2 - John Cena i Idris Elba na wideo z planu filmu

Legion samobójców 2 to kontynuacja widowiska o tytułowej grupie bohaterskich czarnych charakterów z 2016 roku. Obecnie trwają zdjęcia do filmu w Panamie, gdzie jeden z fanów nakręcił materiał z planu. Widzimy na nim postać graną przez Idrisa Elbę, a także przez moment widoczny jest John Cena.

James Gunn wciąż jest tajemniczy względem swojego projektu i prócz nazwisk w obsadzie, nie wiemy zbyt wiele odnośnie fabuły projektu. W obsadzie oprócz wspomnianych osób znajdują się Margot Robbie, David Dastmalchian, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Joel Kinnaman, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland i Viola Davis. Zobaczcie wideo z planu:

Day 2 of shooting @JamesGunn's #TheSuicideSquad in Panama with #JohnCena and #IdrisElba #DC pic.twitter.com/5IaRbtYmny

— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 7, 2020