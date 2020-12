Legion Samobójców 2 - John Cena obiecuje duże emocje. Idris Elba o kostiumie swojej postaci

fot. Paramount

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nowym podejściem do drużyny tytułowych bohaterów. Jedną z wielu nowych postaci występujących w filmie będzie Peacemaker, w którego wciela się John Cena. Aktor podczas CCXP zdradził, że jego zdaniem film Gunna jest bardzo dosłowny w swoim tytule. Wcześniej sam reżyser deklarował, że nie wszyscy bohaterowie przeżyją seans i nikt nie ma przy sobie parasola ochronnego. Cena zapewnia, że widzowie będą musieli zabrać na seans drugą parę spodni, bo takie będą emocje.

Przypomnijmy, że John Cena wciela się w postać Peacemakera, która otrzyma swój solowy serial na HBO Max. Aktor wspomniał podczas panelu jedną z trudniejszych scen w filmie, która doprowadziła go do wymiotów. Kręcono ją na dachu podczas wspólnego posiłku bohaterów. Cena wziął na siebie próbę zjedzenia całej empanady podczas jednego ujęcia. Był pewien, że będzie to znakomicie wyglądać, ale nie przewidział, że ujęcie będzie trzeba powtórzyć... 12 razy.

Podczas wydarzenia fani otrzymali też komentarz Idrisa Elby, który wciela się w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad w postać Bloodsporta. Otrzymaliśmy grafikę pokazującą jego kostium, zaś sam aktor zdradza, że jest on zaawansowany technologicznie, dlatego tylko jego postać może z niego korzystać. Zobaczcie:

Dodatkowo James Gunn zdradził, że każda z postaci uosabia inny gatunek filmowy, zaś produkcja jest już całkowicie zmontowana i trwa teraz proces poprawiania efektów specjalnych.

Legion Samobójców 2 trafi do kin i HBO Max 6 sierpnia 2021 roku.