Wonder Woman 1984 - zapowiedź wideo i Pedro Pascal na nowym zdjęciu

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 będzie drugą odsłoną samodzielnych przygód tytułowej bohaterki. Jest to też produkcja, która niestety z powodu koronawirusa musiała kilka razy zmienić datę premiery na późniejszy termin. Film ostatecznie trafi do kin 25 grudnia oraz od razu na platformę HBO Max (w Polsce produkcja dostępna będzie 22 stycznia). W sieci znalazł się nowy materiał wideo, który zapowiada hybrydową premierę najnowszego widowiska DCEU.

Materiał udostępniono podczas wirtualnego spotkania CCXP i pokazano dodatkowo nowe zdjęcie antagonisty filmu, Pedro Pascala. Ten wcieli się w postać znaną jako Maxwell Lord. Zobaczcie wideo oraz zdjęcie poniżej:

DC/Warner Bros.