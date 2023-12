Legion samobójców - Ayer Cut "nadchodzi". Reżyser jest optymistą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDB.com

Reklama

Legion samobójców z 2016 roku w reżyserii Davida Ayera z Margot Robbie oraz Willem Smithem w rolach głównych był sukcesem finansowym, ale nie krytycznym. Produkcja została skrytykowana zarówno przed recenzentów, ale i publiczność, która nie pozostawiła suchej nitki na projekcie. Brak zrozumienia postaci, nieciekawa fabuła, specyficzne poczucie humoru i powielanie najgorszych klisz z kina superbohaterskiego - tak można podsumować tę produkcję. Od dawna jednak wiadomo, że nie jest to wersja filmu, którą chciał stworzyć David Ayer. Jego oryginalny pomysł był kompletnie inny, a reżyser od czasu do czasu dzieli się kolejnymi ciekawostkami odnośnie swojego pierwotnego pomysłu.

Mimo krytyki film zebrał dookoła siebie wierną grupę fanów, którzy są gotowi bronić ulubionego reżysera i walczyć o jego marzenie zrealizowania prawdziwej wizji swojego projektu, w czym rzekomo przeszkodziło studio. Jak się okazuje, Ayer jest optymistą w sprawie Legionu samobójców i jego nowej wersji. Zack Snyder dzięki fanom wywalczył swoją wersję Ligi sprawiedliwości, więc nie jest wykluczone, że i Ayer doczeka się możliwości przedstawienia lepszej wersji poprzedniego filmu.

Legion samobójców - czy Ayer Cut powstanie?

David Ayer zapytany przez Total Film o szanse na zrealizowanie Ayer Cut odpowiedział:

Wydaje mi się, że zobaczycie tę wersję. Będę optymistą. Wiesz, jest wiele osób, którymi kieruje konkretna narracja i które nie chcą pozwolić na to, żeby ten film ujrzał światło dzienne. Gdyby taka wersja filmu powstała, to na jaw wyszłaby tchórzliwość i całe to paskudne zachowanie jakie towarzyszyło tworzeniu tamtego filmu. Ludzie zobaczyliby, co zostało odebrane aktorom. Ale to nadchodzi. Coś się stanie. Coś zostanie zapowiedziane. Prawda zawsze wychodzi na jaw. Zawsze.