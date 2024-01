"Zrobiłem dramat, a nie pokaz klaunów" - David Ayer o Legionie samobójców. Warner Bros. chciało swoich Strażników Galaktyki

Choć Legion samobójców okazał się finansowym sukcesem, to większość recenzentów nie zostawiło na nim suchej nitki. Na platformie Rotten Tomatoes zarówno profesjonalni krytycy, jak i zwykli widzowie, wystawili mu łatkę zgniłego. David Ayer także niejednokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie związane z filmem i wyrażał chęć pokazania wersji reżyserskiej, która według niego jest o wiele lepsza.

Co jest jednak przyczyną takiego stanu rzeczy? Nowe wpisy reżysera na platformie rzucają nieco światła na tę sprawę. Wygląda na to, że Warner Bros. mogło zbyt bardzo chcieć powtórzyć sukces MCU.

Jeden z użytkowników stwierdził na przykład, że Warner Bros. chciało mieć w swoim portfolio film w klimacie Strażników Galaktyki. Dodał, że skopiowali wszystko od MCU, zaczynając od żartów, a kończąc na tonie. David Ayer przyznał mu rację.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742032084670329234

Na pytanie, czy wciąż chce pokazać wersję reżyserską Legionu samobójców, David Ayer odpowiedział, że po prostu pragnie odpowiednio zakończyć ten rozdział.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742025887271542919

Reżyser wyjaśnił także, że etap postprodukcji filmu zawsze jest trudny, a zaangażowanie przełożonych nie wynika ze złośliwości, a niepokoju. Zarówno twórcy, jak i kadra kierownicza, są zestresowani, szczególnie, że łatwiej jest takie filmy zepsuć, niż zrobić dobrze.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742063496525951314

Na pytanie, czy chciałby współpracować z Jamesem Gunnem, filmowiec odpowiedział, że życzy zarówno mu, jak i Warnerowi, wszystkiego, co najlepsze.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742049766140473406

Inny użytkownik chciał wiedzieć, czy gdyby David Ayer miał szansę, dodałby jeszcze jakieś ujęcia, na przykład Steppenwolfa. Reżyser odpowiedział, że nie - dość energii poświęcił już na ten projekt i postanowił zostawić go za sobą.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1742042520501248199

Jeden z użytkowników chciał wiedzieć, jak wersja reżyserska Legionu samobójców miałaby się różnić od tego, co pokazano w kinach na Blu-rayu. David Ayer odpowiedział:

Już odpowiadałem na to pytanie i nie warto robić tego ponownie, ale proszę bardzo - Joker miał swój własny kompletny wątek, a jego postać była przerażająca i potężna. To samo z Harley - to był jej film. Diablo żył. Inne zakończenie. Enchantress/June także miały swój własny kompletny wątek, który miał sens. Flag odbył prawdziwą podróż. Deadshot i Zoe - było to bardziej rozwinięte i głębokie. [...]

To nie kwestia jednej czy dwóch scen. Szczerze mówiąc, nie mogę sobie wyobrazić wersji reżyserskiej i kinowej, które tak by się od siebie różniły. [...] Zrobiłem dramat, a nie pokaz klaunów. Zrobiłem świetny film.