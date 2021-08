Legion samobójców - 8 największych różnic między Ayer Cut a wersją kinową filmu

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad nie jest sukcesem w box office. Po części winą za taki stan można obarczyć pandemię. Jednak pojawiają się głosy, że do porażki przyczynił się film Legion samobójców z 2016 roku, który nie zebrał pochlebnych opinii, dlatego fani mogli nie chcieć ryzykować sprawdzania wersji Jamesa Gunna.

Do sieci trafiły jednak strony z oryginalnego scenariusza widowiska i rzeczywiście potwierdzają one, że wersja Davida Ayera znacznie różniła się od tego, co zobaczyliśmy w kinach. Zebraliśmy dla Was w galerii 8 największych rozbieżności. Mamy zatem nieoczekiwany romans, zupełnie inne zakończenie, jeszcze dziwniejsze podejście do Jokera i nawiązanie do sequela, którego nie zobaczymy. Wszystko możecie sprawdzić poniżej.

W filmie tytułowy oddział złożony z antagonistów uniwersum DC zostaje wysłany z misją powstrzymania pewnej mistycznej siły, która opanowała miasto i zamieniła mieszkańców w bezmyślne stwory.

Killer Croc miał mieć zdecydowanie większą rolę w filmie. Nawet miał wynająć Deadshota, aby po powrocie do Gotham zlikwidował kilka osób dla niego.