LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival zostaną na stałe. Epic Games uspokaja graczy

fot. Epic Games

Reklama

W grudniu do Fortnite trafiły trzy nowe gry, do których dostęp możliwy jest z poziomu głównego menu. Są to nastawione na przetrwanie LEGO Fortnite, muzyczne Fortnite Festival oraz szybkie i szalone wyścigi Rocket Racing. Niektórzy zaczęli zastanawiać się czy to stałe dodatki, czy też tryby te dostępne będą jedynie przez ograniczony czas. Firma Epic Games postanowiła rozwiać te wątpliwości i postawiła sprawę jasno.

W krótkim wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu Fortnite w serwisie X przekazano, że wszystkie te nowe aktywności zostaną na stałe i gracze nie stracą do nich dostępu za jakiś czas. Dodano, że są to zupełnie nowe gry, a nie ograniczone czasowo tryby, jakie pojawiały się w tej produkcji w przeszłości.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1734228391833006442

Warto przypomnieć, że nowe produkcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a LEGO Fortnite aktualnie przyciąga więcej graczy, niż klasyczna rozgrywka battle royale.