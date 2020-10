Deluxe Ski Jump 4 z nową aktualizacją po latach! W grze stworzymy własne skocznie

youtube.com

Deluxe Ski Jump to bez wątpienia najpopularniejsza gra o skokach narciarskich. Swego czasu, w trakcie tak zwanej „małyszomanii”, ten niewielki tytuł, za którego stworzenie odpowiada Jussi Koskela, cieszył się ogromnym zainteresowaniem także wśród polskich graczy. Jego najnowsza do tej pory odsłona, DSJ4, zadebiutowała w 2011 roku i na przestrzeni lat doczekała się kilku aktualizacji. Teraz zaś poinformowano, że w planach jest kolejny patch. Tym razem wprowadzi on duża i wyczekiwaną przez wiele osób funkcję: możliwośc tworzenia własnych skoczni i importowania tych, za których stworzenie odpowiadają inni użytkownicy.

W sieci pojawił się też nowy zwiastun, który zapowiada nadchodzące rozszerzenie gry – zobaczcie sami.

Aktualizacja 1.7 zadebiutuje 13 listopada tego roku. Do zabawy konieczne będzie posiadanie pełnej wersji Deluxe Ski Jump 4.