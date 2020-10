Cyberpunk 2077 – polski dubbing bez tajemnic. Zobacz gameplay z polskimi głosami

CD Projekt

Osoby czekające na premierę Cyberpunk 2077 nie mają ostatnimi czasy powodów do narzekań. CD Projekt regularnie wypuszcza do sieci kolejne materiały poświęcone tej produkcji, nie brak też informacji na temat historii, postaci czy wirtualnego świata. Pewien niedosyt mogli mieć jednak polscy gracze, bo w sieci próżno było szukać wideo z rozgrywki, które prezentowałyby polską wersję językową. Naprawiono to dopiero teraz i zaprezentowano próbkę rodzimego dubbingu.

Przypominamy, że w polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Lidię Sadową i Kamila Kulę jako V (odpowiednio w kobiecym i męskim wydaniu - w grze nie zabraknie kreatora postaci) oraz Michała Żebrowskiego w roli Johnny’ego Silverhanda.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje już 19 listopada. Gra dostępna będzie na PC, Google Stadia, PlayStation 4 i Xbox One. W 2021 roku produkcja studia CD Projekt RED doczeka się też aktualizacji, która wykorzysta moc konsol nowej generacji – PS5 i Xbox Series S/X.