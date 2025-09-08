Lenovo z nowościami dla graczy i nie tylko. Wśród nich m.in. potężny Legion Go 2
Lenovo zaprezentowało między innymi nowe tablety i monitory. Gracze docenią zaś zapowiedź przenośnego Lenovo Legion Go 2, jednak za następce urządzenia z 2023 roku trzeba zapłacić naprawdę sporo.
Lenovo zapowiedziało następcę konsoli Legion Go z 2023 roku. Nowy model, Lenovo Legion Go 2, ponownie wyposażono w ekran o przekątnej 8,8 cala, jednak tym razem zastosowano panel OLED WUXGA (1920 × 1200) z odświeżaniem zmiennym 30–144 Hz, obsługą VRR oraz certyfikatem HDR True Black 1000. Za wydajność odpowiada procesor AMD Ryzen Z2 Extreme wspierany przez maksymalnie 32 GB pamięci RAM, a na gry przeznaczono dysk SSD o pojemności do 2 TB, z możliwością rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD. Bateria ma pojemność 74 Wh, czyli wyraźnie więcej niż w poprzednim modelu.
Kontrolery TrueStrike zostały przeprojektowane z myślą o lepszej ergonomii – mają inaczej rozmieszczone klawisze oraz analogowe gałki z czujnikami Halla, co eliminuje problem dryfu. Dodatkowym atutem jest ich wsteczna kompatybilność z pierwszą generacją Legion Go.
Cena Lenovo Legion Go 2 sugeruje, że nie będzie to konkurent dla Nintendo Switch 2 czy Steam Decka, lecz sprzęt skierowany do najbardziej wymagających odbiorców. W Polsce urządzenie wyceniono na około 4999 zł.
Dla graczy preferujących "stacjonarną" rozgrywkę Lenovo przygotowało nową linię monitorów gamingowych: modele Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 i 27Q-10. Nowe ekrany OLED PureSight UHD/QHD oferują częstotliwość odświeżania do 280 Hz i czas reakcji 0,03 ms, co zapewnia wyjątkową płynność i szybkość w grach. Urządzenia wyróżnia wysoka wiernością kolorów (99% sRGB i DCI-P3, Delta E<2), obsługa Dolby Vision, HDR TrueBlack 400 oraz technologie AMD FreeSync Premium Pro i VESA Adaptive Sync.
Legion Pro 32UD-10 (31,5", 140 PPI) i 27UD-10 (26,5", 166 PPI) gwarantują bardzo szczegółowy obraz dzięki dużemu zagęszczeniu pikseli, a 27Q-10 w rozdzielczości QHD oferuje odświeżanie 280 Hz. Monitory wyposażono w porty HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C i hub USB. Wyposażono je także w ergonomiczne podstawy, dzięki którym gracze będą mogli odpowiednio dopasować je do swoich stanowisk.
Lenovo wprowadza do oferty laptop Legion Pro 7 z procesorami AMD Ryzen 9 9000 HX, w tym topowym Ryzen 9 9955HX3D oraz kartą graficzną do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Dzięki technologii chłodzenia Legion Coldfront: Vapor i TDP do 275 W, sprzęt poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami. Laptop oferuje 16-calowy ekran PureSight WQXGA OLED 240 Hz, do 32 GB RAM DDR5 i do 2 TB PCIe Gen 5 SSD.
Nowością jest także pierwszy desktop marki – Lenovo LOQ Tower 26ADR10 z procesorami AMD Ryzen serii 8000 i grafiką NVIDIA GeForce RTX 50. Komputer oferuje do 64 GB RAM DDR5, do 4 TB SSD oraz miejsce na dodatkowe dyski HDD. Wyróżnia się podświetleniem ARGB i przestronną obudową z bocznym oknem.
Listę zaprezentowanych nowości domykają dwa tablety. Pierwszym z nich jest nowy Lenovo Yoga Tab - 11,1-calowe urządzenie z ekranem 3.2K PureSight Pro 144 Hz, procesorem Snapdragon 8 Gen 3 i zaawansowanymi funkcjami AI. Sprzęt wspiera inteligentne narzędzia, takie jak Lenovo Smart AI Input, AI Live Transcript czy Google Gemini. Wspólpracuje również z piórem Lenovo Tab Pen Pro (oferującym 8192 poziomy nacisku), dzięki któremu można w prosty i precyzyjny sposób przenosić szkice do cyfrowej formy. Smukła konstrukcja, bateria na 12 godzin i waga wynosząca około 460g sprawiają, że Yoga Tab sprawdzi się w podróży.
Obok Yoga Tab, Lenovo zaprezentowało również Idea Tab Plus. To lekki i cienki tablet z ekranem 12,1” 2.5K i procesorem MediaTek Dimensity 6400. Model ten również wspiera funkcje AI, takie jak Lenovo AI Notes i Google Gemini, a dzięki wsparciu piór Tab Pen/Plus oraz klawiatury sprawdzi się zarówno w zastosowaniach rozrywkowych, jak i podczas pracy czy nauki.
Źródło: informacja prasowa
