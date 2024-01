Ta wiadomość ucieszy wielu widzów. Jedna z najpopularniejszych animacji Netflixa może dostać sequel

Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, zapowiedział w rozmowie z portalem TheWrap, że trwają dyskusje nad nakręceniem sequela Leo. Jego wypowiedź na ten temat znajdziecie poniżej.

Przypominamy, że Leo to produkcja, która zadebiutowała w platformie streamingowej w listopadzie 2023 roku. W tytułową jaszczurkę wcielił się Adam Sandler, aktor znany ze swoich ról komediowych. O popularności tytułu może świadczyć fakt, że ustanowił rekord Netflixa w kategorii najczęściej oglądanego debiutu wśród filmów animowanych.

Jak stwierdził Sarandos w rozmowie z TheWrap:

W tej chwili myślimy o Leo 2. Nasz zespół od animacji daje z siebie wszystko... Słuchaj, Leo odbił się echem z tego samego powodu, co wcześniej. Ludzie pokochali te filmy. Do tego stopnia, że oglądali je w kółko, co nakręciło zaangażowanie i przywiązanie do tych tytułów. Leo i Morska bestia udowadniają, że tworzymy oryginalne IP w świecie animacji. Jestem bardzo podekscytowany tym projektem.