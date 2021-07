Let the Right One In - znamy obsadę. Będzie więcej wampirów niż jeden?

Fot. Materiały prasowe

Let the Right One In to serial inspirowany szwedzką powieścią z 2004 roku autorstwa Johna Ajvide Lindqvista, jak i jej adaptacją filmową Pozwól mi wejść, którą reżyserował Tomas Alfredson. Showtime wreszcie zdradziło skład obsady, w której znajdziemy Madison Taylor Baez, Kevina Carrolla, Jacoba Bustera i Iana Foremana. Kogo zagrają i kogo jeszcze zobaczymy przy ich boku na ekranie?

Oprócz powyższego składu, w projekcie zobaczymy też Demiána Bichira, który wcieli się w Marka, męża i ojca, którego perfekcyjne życie pogrąża się w chaosie, gdy jego córka Eleanor (grana przez Madison Taylor Baez) zostaje pogryziona przez tajemniczą kreaturę, która znika w cieniu nocy. Gdy Eleanor powraca do Nowego Jorku, odkrywa w sobie dziwną wampirzą moc i spotyka przyjaciela, który na nowo rozpala w niej pragnienie odzyskania swojego człowieczeństwa.

fot. materiały prasowe

Kevin Carroll wcieli się w Zeke'a Dawesa, odnoszącego wiele sukcesów właściciela restauracji, który przyjaźni się z Markiem i zdaje sobie sprawę, co dzieje się z córką przyjaciela. Jacob Buster zagra Petera, uroczego i zabawnego chłopaka, który cierpi na to samo, co Eleanor. Dostaniemy więc drugiego wampira. Gdy jego ojciec testuje na nim potencjalne lekarstwo, mści to się na nim i bohater zmienia się w przerażającego potwora. Ian Foreman będzie za to cichym i wrażliwym Isaiahem, który zaprzyjaźnia się z Eleanor nie mając pojęcia, jakie zagrożenie stanowi.

W obsadzie zobaczymy też Anikę Noni Rose i Grace Gummer. Larry Pine zagra za to naukowca Arthura, dyrektora generalnego firmy farmaceutycznej.

Za produkcję serialu odpowiada Tomorrow Studios.