Let the Right One In - Demián Bichir z główną rolą w serialu o wampirach. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Let the Right One In to nadchodzący serial Showtime, który opowie o wampirach. Stacja dała już zielone światło dla powstania pilotowego odcinka. W głównej roli zobaczymy znanego z filmu Lepsze życie Demiána Bichira. Showrunnerem serii został Andrew Hinderaker, twórca Rozłąki. Reżyserem jest Seith Mann (Homeland).

Fabuła serialu Let the Right One In inspirowana będzie bestsellerową powieścią z 2004 autorstwa Johna Ajvidego Lindqvista oraz Pozwól mi wejść - jej filmową szwedzką adaptacją z 2008 roku. Opowieść skupi się wokół Marka, granego przez Demiána Bichira ojca, oraz jego dwunastoletniej córce imieniem Eleanor. Życie tych dwojga zmieniło się 10 lat wcześniej, kiedy dziewczynka zmieniła się w wampira. Od tego czasu wciąż ma 12 lat. Eleanor żyje w ukryciu, wychodząc tylko po zmroku, a jej ojciec robi co w jego mocy, by utrzymać córkę przy życiu, dostarczając jej ludzką krew.

Let the Right One In stawia pytanie: jak daleko jesteś w stanie się posunąć, by uratować swe dziecko. Serial afirmuje film, lecz jednocześnie jest czymś zupełnie nowym - zapowiadają twórcy serii.

Za produkcję serialu Let the Right One In odpowiada Tomorrow Studios.