Let The Right One In - zwiastun serialu o wampirzycy i jej ojcu. To nowa wersja Pozwól mi wejść

fot. Showtime

Let the Right One In to nowy serial, który powstał dla stacji Showtime na podstawie powieści Wpuść mnie, szwedzkiego autora Johna Ajvide'a Lindqvista. Produkcja będzie składać się z 10-ciu odcinków.

Showrunnerem jest Andrew Hinderaker, który we wcześniejszych wywiadach mówił, że w odróżnieniu od filmu Pozwól mi wejść w reżyserii Matta Reevesa z 2010 roku, historia bardziej skupi się na relacji między ojcem, a córką. Natomiast podkreślił, że starał się uchwycić w serialu ducha tego filmu.

W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że życie Marka i Eleanor zmieniło się, gdy 10 lat wcześniej dziewczynka została przemieniona w wampira. Eleanor, która być może na zawsze utknęła w ciele 12-latki, prowadzi zamknięte życie, podczas gdy jej ojciec robi wszystko, aby zapewnić jej ludzką krew, której potrzebuje, by przeżyć.

Z kolei Demián Bichir, czyli odtwórca roli ojca o imieniu Mark, przyznał, że ta historia wykracza poza wszelkie opowieści o wampirach. Stwierdził, że serial opowiada o wielu innych rzeczach, które faktycznie doświadczamy, czyli np. o trudnościach dopasowania się do społeczeństwa.

W młodą wampirzycę Eleanor Kane wciela się Madison Taylor Baez. W obsadzie są również Grace Gummer, Kevin Carroll, Jacob Buster, Nick Stahl i Željko Ivanek.

Do sieci trafił zwiastun Let The Right One In, który możecie obejrzeć poniżej.

Let The Right One In - zwiastun

W pierwszym odcinku serialu Mark i Eleanor przeprowadzają się do mieszkania w Nowym Jorku. Ich bezpośrednimi sąsiadami są policjantka o imieniu Naomi Cole (Anika Noni Rose) i jej syn Isaiah (Ian Foreman), którzy nieumyślnie ryzykują życiem i zdrowiem, zaprzyjaźniając się z Eleanor.

Let The Right One In - zdjęcia

Let The Right One In

Let The Right One In - premiera 7 października w Showtime.