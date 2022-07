Let The Right One In - pierwsze zdjęcia z serialowej wersji Pozwól mi wejść

fot. Showtime

Let the Right One In to 10-odcinkowy serial od stacji Showtime oparty na powieści Wpuść mnie, którego autorem jest Szwed - John Ajvide Lindqvist. Na podstawie książki powstały dwa filmy pt. Pozwól mi wejść. Pierwszy został wyreżyserowany przez szwedzkiego filmowca Tomasa Alfredsona w 2008 roku. Drugi był dziełem Matta Reevesa z 2010 roku, w którym zagrali Kodi Smit-McPhee i Chloë Grace Moretz.

Showrunnerem nowej wersji powieści jest Andrew Hinderaker. Twórca opowiedział o serialu serwisowi Entertainment Weekly. Zwrócił uwagę na to, że w oryginalnym filmie więcej czasu poświęca się relacji między zastraszanym chłopcem i samotną dziewczyną, o której dowiadujemy się, że jest wampirem. Uznał to za fascynujące. Dodał, że próbował uchwycić ducha tej produkcji, aby serial stał się dla niego listem miłosnym.

Wykorzystałem ten film jako inspirację do historii, która tak naprawdę skupia się na 12-letniej dziewczynie, będącej wampirem od 10 lat, którą opiekował się jej ojciec. Utrzymywał ją przy życiu i z dala od kłopotów z prawem, żywiąc nadzieję, że pewnego dnia znajdzie lekarstwo, aby jej życie nie pozostało takie na zawsze.

W młodą wampirzycę Eleanor Kane wciela się Madison Taylor Baez, a ojca o imieniu Mark portretuje Demián Bichir. Aktor potwierdził, że serial to opowieść o ojcu i jego córce oraz o wszystkich przeszkodach, które muszą pokonać, aby utrzymać się przy życiu.

Córka Marka została zarażona, że tak powiem, bardzo dziwnym i strasznym wirusem, chorobą, jakkolwiek by to nazwać. Mówię to, ponieważ dla mnie ta historia wykracza poza wszelkie opowieści o wampirach. Dla mnie opowiada ona o wielu innych rzeczach, które faktycznie doświadczamy. Chodzi o to, jak trudno jest w każdym społeczeństwie być innym i próbować się do niego dopasować.

Do sieci trafiły zdjęcia z Let The Right One In, które możecie obejrzeć poniżej.

Let The Right One In - zdjęcia

Let The Right One In

W pierwszym odcinku serialu Mark i Eleanor przeprowadzają się do mieszkania w Nowym Jorku. Ich bezpośrednimi sąsiadami są policjantka o imieniu Naomi Cole (Anika Noni Rose) i jej syn Isaiah (Ian Foreman), którzy nieumyślnie ryzykują życiem i zdrowiem, zaprzyjaźniając się z Eleanor.

W obsadzie oprócz wymieniony aktorów znajdują się: Grace Gummer, Kevin Carroll, Jacob Buster, Nick Stahl i Željko Ivanek. Zdjęcia odbywały się w Nowym Jorku. Data premiery serialu nie została jeszcze ujawniona.