Na ekranie telewizora LG 55QNED823

Jak duży powinien być nowy telewizor? 55 cali to obecnie standard i co do zasady mniejsze ekrany należy rozważać tylko wtedy, gdy mamy naprawdę mało miejsca lub jako drugi ekran do sypialni czy do grania. A ile powinien kosztować? Wiadomo, jak najmniej, ale można przyjąć, że akceptowalna cena za nowoczesne urządzenie 4K z HDR to poniżej 4500 zł. Przy tak zarysowanych warunkach tegoroczny model LG 55QNED823 będzie właściwym wyborem. Ten wszechstronny telewizor jest również dostępny w rozmiarach 50, 65 oraz 75 cali.

Co oznacza skrót QNED?

Skrót QNED, czyli Quantum Nano-Emitting Diodes, jest używany przez LG w stosunku do telewizorów LCD z podświetleniem LED, które wykorzystują technologie Quantum Dot i NanoCell w celu uzyskania bogatszych kolorów i lepszego kontrastu. Quantum Dot, czyli kwantowa kropka, to pokrywająca ekran warstwa kropek rozpraszających światło diod LED, co pozwala na uzyskanie bardziej wyrazistych kolorów. Z kolei NanoCell to warstwa nanocząsteczek odpowiadająca za lepsze odwzorowanie barw oraz poprawiająca kontrast obrazu i kąty widzenia, więc nawet gdy patrzymy na ekran pod sporym kątem, kolory wyglądają tak samo dobrze, jak przy oglądaniu na wprost. Wszystkie te atuty są doskonale widoczne podczas oglądania treści na telewizorze LG 55QNED823.

Telewizor LG QNED823: jakość obrazu

W porównaniu z tańszymi telewizorami LG QNED823 wypada znacznie lepiej, nie tylko ze względu na możliwość wyświetlania bardziej płynnych oraz ostrzejszych obrazów telewizyjnych i filmowych dzięki wysokiemu odświeżaniu ekranu z częstotliwością 120 Hz, ale nie tylko. Standardowe treści, takie jak sport, tradycyjna telewizja czy treści ze streamingu, które są nadawane bez HDR, mają czyste kolory i dobre odwzorowanie ruchu. Zawdzięczamy to procesorowi α7 AI 4K Gen6, który dzięki sztucznej inteligencji podnosi jakość obrazów dostarczanych w niższej rozdzielczości.

Do wyboru jest – jak zwykle w przypadku LG – aż dziesięć trybów obrazu, z których chciałbym wyróżnić tryb „Filmmaker” oraz „Spersonalizowany”.

Tryb „Filmmaker” zapewnia najwyższą możliwą wierność i neutralność kolorów w filmach kinowych i najlepiej sprawdza się, gdy korzystamy z LG 55QNED823 w kinie domowym. Z kolei tryb „Spersonalizowany obraz” to sposób na takie ustawienie parametrów obrazu, które będą odpowiadać osobistym gustom, ale bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy lub eksperymentowania z ustawieniami w menu. Oczywiście są też predefiniowane tryby, które sprawdzą się przy oglądaniu sportu czy graniu, a także specjalnie stworzone do oglądania w świetle dziennym oraz wieczorem.

Za pomocą „Kreatora spersonalizowanego obrazu” można z pomocą głębokiego uczenia AI utworzyć wspomniany osobisty tryb wyświetlania. W kilku rundach należy wybrać najbardziej nam odpowiadające spośród sześciu zdjęć, a kreator na tej podstawie dokona odpowiednich ustawień, ich efekt zaprezentuje na ekranie, a na koniec zapisze je jako domyślne dla tego trybu.

Podświetlenie LED w połączeniu z Quantum Dot i NanoCell zapewnia bardziej intensywne kolory niż konwencjonalne podświetlenie LED. Ponieważ LG 55QNED823 ma panel LCD korzystający z oświetlenia LED to nie może przyciemniać pikseli tak skutecznie, jak droższe telewizory LG OLED, więc czernie i odcięcia kolorów nie są aż tak doskonałe. Samo podświetlenie jest podzielone na sześć dużych, pionowych stref, aby zwiększyć kontrast pomiędzy obszarami ekranu o różnej jasności.

Telewizor LG 55QNED823 – tryb HDR

LG 55QNED823 oferuje HDR 10 Pro, czyli własne mapowania tonów HDR10 we wspólnym formacie HDR, z którego korzystają wszystkie znane usługi strumieniowego przesyłania wideo. Szczególnie w przypadku odcieni skóry działa to naprawdę dobrze.

W trybie HDR, LG 55QNED823 osiąga wysoką jasności i dobre odwzorowanie kolorów, jak na telewizor średniej klasy. Ogólnie obraz w trybie HDR robi bardzo korzystne wrażenie, bo High Definition Range sprawia, że bardziej przypomina to, jak ludzkie oko odbiera kolory i przejścia pomiędzy nimi. HDR sprawia, że kolory są lepiej zdefiniowane, a przejścia pomiędzy nimi wyraźniejsze. Dzięki temu sceny w takich serialach, jak Ahsoka czy Obi-Wan Kenobi mogą wyglądać tak efektownie – sprawia to właśnie duży kontrast pomiędzy nierzadko mrocznym tłem a jaskrawymi mieczami świetlnymi bez jednoczesnej utraty detali w miejscach ciemniejszych.

Telewizor LG 55QNED823 – wyposażenie na 5

Telewizor LG ma cztery wejścia HDMI do podłączenia amplitunera, odtwarzacza Blu-Ray, konsoli do gier czy innego źródła obrazu i dźwięku. Aż dwa z nich oferują 120 klatek w 4K na sekundę, więc obsłużą najnowsze konsole do gier, jak PlayStation 5 czy Xbox Series X. Soundbar można podłączyć optycznie lub przez HDMI-eARC, ale sam telewizor nie obsługuje dźwięku 3D z Dolby Atmos. Wejścia HDMI w LG 55QNED823 obsługują HDR10 i HLG, ale nie Dolby Vision.

Do odbioru telewizji służy potrójny tuner satelitarny, kablowy i antenowy (DVB-T2 HD).

Poprzez Bluetooth można podłączyć klawiatury czy kontrolery, a także słuchawki bezprzewodowe, ale nie ma tu konwencjonalnego wyjścia audio lub słuchawkowego.

Granie w gry na ekranie LG 55QNED823

Dzięki szybkiemu panelowi IPS o odświeżaniu 120 Hz, LG oferuje bardzo dobrą płynność i niskie opóźnienie w grach – 11 ms należy uznać za bardzo dobry wynik. Wszystkie funkcje ważne do grania są dostępne na dwóch wejściach HDMI 2.1 – rozdzielczość 4K przy 120 klatkach na sekundę ze zmienną częstotliwością odświeżania VRR (Variable Refresh Rate) oraz ALLM, czyli Auto Low Latency Mode zmniejszającym opóźnienia. Małym minusem jest brak obsługi Dolby Vision dla konsol, ale nie jest to katastrofa.

Ci, którzy mają komputer do gier z szybką kartą graficzną AMD, mogą być zadowoleni z kompatybilności z FreeSync Premium Pro, która powinna zapewnić idealną synchronizację wyświetlania grafiki. Dodatkowo na LG 55QNED823 można zainstalować aplikację NVIDIA GeForce NOW i po wykupieniu abonamentu grać w chmurze w 4K w najnowsze gry, jak Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, nawet jeżeli starszy pecet nie daje już rady.

Smart TV dla całej rodziny

System operacyjny webOS umożliwia personalizację dla kilku użytkowników. Oprócz indywidualnych profili można również dostosować sortowanie list aplikacji. Dostępne są oczywiście wszystkie najważniejsze usługi strumieniujące VOD, jak Netflix, Disney+, HBO Max czy Prime Video oraz wiele innych, jak choćby Viaplay, Rakuten TV, Chili, Polsat Box, czy Megogo.

Nowością jest lepsza czytelność i estetyka głównego ekranu. Telewizor LG Smart TV stopniowo uczy się tego, co interesuje użytkownika i na tej podstawie sugeruje nowe polecenia – w górnej części głównego ekranu znajduje wyświetlają się właśnie nowości i propozycje. Poniżej znajdziemy dwa pasy z zakładkami. Wyżej są grupujące rozmaite aktywności zakładki Biuro, Sport, Muzyka czy Gry, gdzie znajdziemy odpowiednie aplikacje. W zakładce Sport można np. zdefiniować ulubiony klub sportowy i otrzymywać przypomnienia o meczach, wynikach i odpowiednich aplikacjach do oglądania. Poniżej jest bardziej tradycyjny ciąg ikon aplikacji VOD, z których często korzystamy. Można też przejść do ekranów poniżej głównego, ale rzadko z nich korzystałem.

Pilot to wypróbowany i sprawdzony Magic z przyciskami, wciskaną rolką, ruchowym sterowaniem kursorem wyświetlanym na ekranie oraz mikrofonem do sterowania głosowego. Zauważyłem też na nim symbol NFC, które w tym przypadku służy do automatycznego parowania i uruchamiania aplikacji LG Thinq na smartfonie, dzięki czemu można udostępniać treści na telewizorze lub sterować z poziomu ekranu podłączonymi urządzeniami domowymi. Można też używać smartfona jako pilota.

Łatwa jest obsługa głosowa po polsku, choć konieczność trzymania przycisku na pilocie podczas wydawania komend sprawia, że niektóre są redundantne – łatwiej nacisnąć czerwony przycisk power niż wcisnąć przycisk mikrofonu i powiedzieć „Wyłącz telewizor”. Ale już przełączenie pomiędzy źródłami sygnału czy ustawianie timera wyłączającego TV jest intuicyjne i wygodne.

Telewizor LG QNED826: wzornictwo i jakość wykonania

LG przywiązało wagę do niewielkiej głębokości konstrukcji i w rezultacie telewizor ma jedynie około trzech centymetrów grubości, co wygląda świetnie, jednak nie pozostaje bez wpływu na przykład na jakość dźwięku. Obudowa jest wykonana z solidnego plastiku, a ogólna jakość wykonania robi bardzo dobre wrażenie. Ramka wokół ekranu jest wąska i na szczęście nie błyszcząca, a całość jest starannie wykończona.

Centralnie zamontowany stojak ma solidną podstawę wykonaną z litego metalu. To praktyczna konstrukcja: z tyłu telewizora można zamontować maskującą prowadnicę do kabli. Ponadto samą podstawę telewizora można zamocować na dwóch różnych wysokościach. W ten sposób zyskujemy około 7 cm przestrzeni pod ekranem w przypadku podłączenia soundbara LG (co zdecydowanie polecam).

Telewizor LG QNED823: jakość dźwięku

W codziennym użytkowaniu LG 55QNED823 dobrze radzi sobie z dźwiękiem. Mowa jest dobrze zrozumiała, a głośność bardziej niż zadowalająca. Jednak prawdopodobnie właśnie ze względu na wspomnianą niewielką głębokość obudowy telewizora jakość dźwięku nie wywołała u mnie większego entuzjazmu. Funkcja dźwięku AI czy wybór trybów dźwięku zmieniają brzmienie na lepsze, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do możliwości akustycznych ograniczonych samą konstrukcją telewizora.

Między innymi właśnie dlatego zalecam podłączenie do LG 55QNED823 soundbara od LG. W zupełności wystarczy soundbar z subwooferem LG S65Q 3.1 o mocy 420 W. Sprzęt LG sygnowany jest znaną na rynku audio marką Meridian i obsługuje dźwięk wirtualny DTS Virtual: X.

Pod względem estetyki soundbar dopasowany jest do telewizora, ale świetnie współpracują też na poziomie dźwięku, gdzie procesor telewizora przekazuje soundbarowi, jakie brzmienie dobrać do treści wyświetlanych na ekranie. Soundbarem można też sterować za pomocą pilota Magic, więc nie przybywa nam akcesoriów do obsługi urządzeń. Podłączenie soundbara naprawdę zmienia odbiór treści, zwłaszcza filmów i gier – nagle dźwięk nabiera głębi i pozwala o wiele bardziej zagłębić się w fabułę serialu czy zatracić w wirtualnym świecie.

Telewizor LG 55QNED823 + soundbar LG S65Q 3.1 = ekologiczne podejście

Części obudowy soundbarów LG są wykonane z plastiku z recyklingu, co potwierdza certyfikat ECV od instytutu UL. Firma dąży do maksymalnego wykorzystania materiałów z odzysku w produkcji swoich urządzeń – stosują między innymi poliestrowy dżersej z plastikowych butelek, co potwierdza certyfikat Global Recycled Standard. Soundbary LG pakowane są w ekologiczną pulpę zamiast styropianu i plastikowych torebek, dzięki czemu otrzymały świadectwo ekologicznego produktu SGS.

Telewizor LG 55QNED823 zapakowany jest w niebarwiony karton nadający się do recyklingu. Wraz z ekologicznym podejściem odchodzą więc w niepamięć kolorowe i efektowne kartony, w które niegdyś pakowano telewizory. Takie opakowanie najczęściej kończy w piwnicy, na strychu lub w garażu czy innej komórce, aby po kilku latach i tak skończyć na śmietniku. W dobie sortowania odpadów lepiej więc, gdy od razu gotowe jest do powtórnego przetworzenia.

Telewizor LG 55QNED823: werdykt

LG 55QNED823 jest dobrym wyborem w przedziale cenowym do 4500 zł dla telewizorów o przekątnej ekranu 55 cali. Zbiera plusy dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze oraz funkcjom Smart TV, w tym sterowaniu głosowemu po polsku. Jakość obrazu i funkcje są moim zdaniem adekwatne do jego ceny. Ekscytująco robi się, gdy zwrócimy szczególną uwagę na możliwości jakie oferuje graczom – LG 55QNED823 jest jednym z niewielu telewizorów w tej cenie, które obsługują nowe konsole, takie jak PlayStation 5 lub Xbox Series X, z technologią 120 Hz i VRR.

Jeśli szukasz bardzo wszechstronnego telewizora do grania i oglądania, ale nie oczekujesz absolutnej perfekcji ani w obrazie, ani w dźwięku oraz nie chcesz wydać przesadnie dużo, to zdecydowanie powinieneś przyjrzeć się LG 55QNED823. To bardzo pragmatyczny i uniwersalny telewizor dla każdego, ale dla graczy w szczególności.