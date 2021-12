Wydajemy mniej na gaming, bo nie mamy na co wydawać

fot. Nintendo

Zespół analityków NPD Group przyjrzał się dynamice amerykańskiej branży gamingowej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jak się okazało, w listopadzie 2021 roku wydatki na rynku gier komputerowych oszacowano na 6,3 miliarda dolarów, co oznacza, że były niższe aż o 10% w porównaniu do listopada roku ubiegłego. Liczby te warto zestawić z danymi całorocznymi, aby poznać pełny obraz kondycji tego sektora gospodarki. W ciągu roku sektor ten zanotował bowiem dynamikę wzrostu na poziomie 9%, niższe wydatki w listopadzie nie są zatem wynikiem długofalowej kondycji branży.

Mat Piscatella z NPD Group sugeruje że ostatnie spadki wydatków należy powiązać z trudną rynkową sytuacją. Gracze chcieliby kupować nowe sprzęty, ale te nie są po prostu dostępne, bądź ich cena znacząco przewyższa tę sugerowaną przez producenta. Według NPD Group łączna sprzedaż podzespołów gamingowych w listopadzie 2021 roku spadła aż o 38% w skali roku. Tak niskich wpływów w tym okresie rozliczeniowym nie odnotowano od 2016 roku.

Za taki stan rzeczy należy winić zarówno postpandemiczny kryzys na rynku półprzewodników, który znacząco wpłynął na podaż najpopularniejszych podzespołów, akcesoriów i konsol, jak i działania skalperów. O tym w jak trudnej sytuacji znalazła się branża, najlepiej świadczy fakt, iż Nintendo zostało zmuszone przez niedobory podstawowych podzespołów elektronicznych do obniżenia rocznego celu produkcyjnego Switcha aż o 20%.

Co ciekawe, mimo tak drastycznych cięć Switch nadal utrzymuje pozycję sprzedażowego lidera – sprzęt ten przez 35 spośród 36 ostatnich miesięcy zajmował pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się konsol. Tylko we wrześniu 2021 roku na chwilę ustąpił miejsca PlayStation 5.

Na korzyść Nintendo z pewnością działa fakt, że mamy tu do czynienia z urządzeniem korzystającym ze starszych a co za tym idzie, prostszych do pozyskania podzespołów. Gdyby nie problemy związane z łańcuchem dostaw przekładające się na niską podaż PS5 oraz Xboxa Series X, ranking mógłby wyglądać zgoła odmiennie. Gdybyśmy żyli w czasach przedpandemicznych, to sprzęt od Sony prawdopodobnie od dawna dzierżyłby tytuł najlepiej sprzedającej się konsoli, a o 10-procentowym spadku wydatków na gamingowe hobby nie byłoby mowy.

